Apuestas ilegales en el fútbol, «La Sicilia»: investigación en curso sobre cinco equipos y cinco partidos del Grupo I de la Serie D

Una red de apuestas ilegales y partidos amañados podría alterar la clasificación del Grupo I de la Serie D. Así lo informa «La Sicilia», según el cual la Fiscalía Federal estaría investigando a cinco equipos y cinco encuentros sospechosos.





Aún no hay comunicados oficiales por parte de los órganos federales, pero al parecer la investigación ya se ha notificado a los directamente implicados. Dependiendo de cómo se desarrolle la investigación, las consecuencias podrían ser diversas: desde la apertura de procedimientos disciplinarios hasta sanciones que van desde penalizaciones en la clasificación hasta inhabilitaciones y inhabilitaciones para los protagonistas individuales, pasando por la hipótesis extrema de repetir partidos o incluso anular resultados.