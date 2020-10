¿Aprueba el recambio o Chile desaparece sin Alexis y Vidal?

Las puntos altos tras completar la fecha doble en el arranque del proceso clasificatorio a Qatar 2022 son escasos pero en puestos claves.

No fue el inico esperado para la Selección chilena en el proceso eliminatorio rumbo al Mundial de 2022. Y es que en esta doble fecha, La Roja solo logró un punto de seis posibles, quedando en el séptimo casillero, solo por delante de Perú, y .

El camino comenzó de la peor forma: se perdió en la agonía ante Uruguay, con polémico robo del VAR incluido, y no se pudo aguantar ante Colombia cediendo el empate en los descuentos, cortesía de Radamel Falcao García.

De hecho, desde que se juega en el actual formato, el Equipo de Todos igualó el peor inicio de una ruta a una cita planetaria: la Copa del Mundo de Corea - 2002, misma que vio a los criollos en el último lugar. Esto, tras ser goleados ante y luego de igualar frente a los incaicos de local.

Pese a ello, hubo futbolistas que destacaron en ambos cruces y otros hallazgos que dejaron buenas sensaciones de cara a las 16 fechas que restan por jugarse. Pero también hubo quienes quedaron en deuda.

En ese contexto, Alexis Sánchez y Arturo Vidal demostraron toda su jerarquía, misma que los erige como los mejores valores nacionales en la actualidad. Ante los charrúas, el ex volante del fue la figura en Montevideo, demostrando la personalidad y el despliegue que siempre acostumbra tanto en clubes como a nivel Selección. Mientras que frente a los cafeteros, y pese a que de un error suyo el equipo de Carlos Queiroz se puso en ventaja, enmendó su error al conseguir la paridad. Al también ex Bayern Munich le cometieron un penal que cambió por gol (el 25 por La Roja igualando la marca que ostentaba Carlos Caszely en el quinto casillero de los máximos anotadores).

El delantero del Inter, en tanto, ratificó su gran momento ante los orientales marcando el empate parcial tras el tanto, de penal, de Luis Suárez. Mientras que frente al Tri grabó su firma para el 2-1, alcanzando, de paso, las 45 conquistas por el combinado rojo (17 por Clasificatorias, llegando a la línea de Iván Zamorano).

El Niño Maravilla aprovechó un error de Juan Guillermo Cuadrado, controlando el balón para definir ante la salida de Camilo Vargas. Con otro futbolista a su nivel en la ofensiva, la historia hubiese cambiado. “No podemos cambiar atacantes si no tenemos quien los alimente”, le contestó a Goal el DT caleño al respecto.

Los otros futbolistas beneficiados fueron Francisco Sierralta, Paulo Díaz y Claudio Baeza. El defensa del , titular ante las lesiones de Gary Medel y Guillermo Maripán, anuló al Pistolero en el duelo en el Centenario y volvió a demostrar solidez frente a los colombianos aguantando a Duván Zapata de cerca. Eso sí, será una de las ausencias que lamentará Rueda frente a Perú por su acumulación de tarjetas amarillas. Sierralta aportó salida limpia, metros delante de que Brayan Cortés potenciaba sus bonos para heredar el legado de Bravo desde el liderazgo y la voz de mando.

El zaguero de , que ocupó el puesto de Mauricio Isla en primer término, cumplió como central en el Nacional y también cubrió la banda izquierda cuando Sebastián Vegas, de los registros del , se vio superado. Eso sí, su proyección por la diestra no fue de las más productivas ante la Celeste.

El volante del , en tanto, tomó confianza tras el tanto chileno en suelo oriental y logró ser un importante apoyo para Charles Aránguiz y el propio Vidal. Mismo acierto replicó el caleño en su debut oficial en el reducto de Ñuñoa por los puntos, logrando que relevara a Erick Pulgar y su pulcritud característica.

En los fríos números, el ex -que no trascendió hacia la ofensiva y más cuidó a sus zagueros- realizó 49 toques ante los cafetaleros, perdiendo solo tres veces el balón, mientras que el mediocampista del , quien en ambos partidos no evidenció su mayor potencial pese a asistir al nacido en Tocopilla ante , realizó dos toques menos y falló en 12 ocasiones.

La banda izquierda es una interrogante que se sigue alargando desde el fin de la era Beausejour. Sin Parot, por falta de actividad en , ni Nico Díaz ni Seba Vegas demostraron solvencia aunque sí pasada -y más el de Mazatlán-, y pese a que no se evidenciaron fallas graves es el ex quien despeja de forma determinante en el gol de Falcao, segundos después de que Paulo Díaz hiciera lo propio al reventarla en el aire y dejara aquel balón en juego en una acción que inclusos debió explicar en la rueda de prensa: "Rechacé exigido y son cosas que pueden pasar".

Finalmente, el jugador que notoriamente quedó en deuda fue Eduardo Vargas, quien solo aportó dos remates en ambos choques. El hombre del Tigres, se mostró muy lejos de su nivel, e incluso demostró el por qué no era una fija del estratega en esta nómina, quien luego terminó por citarlo ante las pocas variantes en ofensiva. Su presencia no alcanzó a ejercer de factor de riesgo para las defensas, fue maniatado y apenas cuando salió del área encontró ciertos espacios, lo que lo aleja de sus mejores días cuando era el alma del área.

Por lo mismo, tras el cruce que cerró la fecha, el ex dejó una fuerte crítica ante la necesidad de un recambio. “Hay que esperarlo, pero avanzar rápido a la vez. La Selección tiene que hacer un click en todo sentido. Hay que seguir creciendo a nivel de juveniles, hoy en día no veo ninguno. La ANFP también debe seguir creciendo, el complejo, todo", comentó Sánchez.

"Vienen jugadores nuevos, no sé qué verá Alexis. Hay muchos jóvenes que están dando sus primeros pasos y, creo, lo han hecho bien (...) El caso de (Francisco) Sierralta, Nicolás (Díaz), (Sebastián) Vegas… son varios que por algo están acá. Hay que seguir viendo el fútbol joven", le respondió Paulo Díaz.

Sin un ataque fresco, Alexis vive en una isla. Y a medida que se torna más experimentado, se adueña del campo central e intenta combinar más por dentro que por fuera. En busca de su once ideal, Rueda sacó 1 punto de 2 actuaciones aceptables y pese a que noviembre es vital tocará re-pensar nombres para que no suceda lo de su primer encuentro con Ñuñoa: miró tanto al banco y nunca encontró como refrescar arriba las variantes necesarias para cerrar una victoria que acabó en las penas de un empate agónico. El recambio está, del medio hacia atrás, y aunque arriba solo aparezcan signos de interrogación es un paso que no estaba dado desde que Medel-Jara salía de memoria. Faltan unas cuantas piezas para potenciar a Vidal y Alexis, los cerebros de Rueda rumbo a Qatar.