«¡Aprendí mucho durante mis seis temporadas como jugador del Liverpool!»: Dirk Kuyt revela el secreto de una victoria inesperada

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Dirk Kuyt, entrenador interino del Fenerbahçe, elogió la fe de su equipo tras conducir al club turco a una dramática victoria por 3-2 ante el Liverpool, su exequipo. El Fenerbahçe remontó dos veces en Estambul para lograr su primera victoria en la fase principal de la Champions League desde 2008.

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Kuyt lleva al Fenerbahce a una victoria europea histórica

El entrenador interino Dirk Kuyt alcanzó un hito histórico después de que el Fenerbahce remontara dos veces para derrotar al Liverpool por 3-2 en el estadio Sukru Saracoglu. La victoria puso fin al pleno de triunfos del Liverpool en la fase de liga de esta edición de la Champions League y dio al Fenerbahce su primera victoria en la fase principal de la competición desde 2008.

Trey Nyoni y Alexander Isak, que salió desde el banquillo, adelantaron en dos ocasiones al Liverpool, pero los goles de Mason Greenwood, Archie Brown y Vedat Muriqi dieron la vuelta al partido.

Con 32 años y 194 días, Muriqi se convirtió, gracias a su cabezazo en el minuto 79, en el segundo goleador más veterano del Fenerbahce en la Champions League, solo por detrás de Pierre van Hooijdonk.

El exjugador del Liverpool, orgulloso de la fe de su equipo para vencer a un gigante europeo

En declaraciones a la UEFA tras el partido, Kuyt expresó su enorme orgullo por la forma en que su equipo desafió los pronósticos previos al encuentro para lograr un resultado inolvidable. «Estamos muy orgullosos de esta victoria. Hemos ganado por primera vez en esta competición en 18 años, derrotando a uno de sus clubes más laureados, un equipo que protagonizó una remontada milagrosa para ganar la Champions League de la UEFA aquí, en Estambul», afirmó Kuyt.

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«Antes del pitido inicial, mucha gente nos daba pocas opciones, pero creíamos en nosotros mismos».

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«Presionamos con intensidad y jugamos con una energía tremenda. Estamos encantados de haber regalado a nuestra afición una noche inolvidable», añadió el neerlandés.

Kuyt atribuye la remontada a la mentalidad que adquirió en Anfield

Al hablar de su vínculo emocional con ambos clubes, Kuyt explicó cómo la capacidad de resistencia que desarrolló durante sus seis temporadas en Anfield inspiró la remontada del Fenerbahce. «Estos dos clubes significan mucho para mí. Mi madre y mi padre son las personas más importantes de mi vida, pero también aprendí mucho durante mis seis temporadas como jugador del Liverpool», reveló Kuyt.

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«La lección más importante fue no rendirse nunca, pasara lo que pasara. Eso es lo que he intentado inculcar a mis jugadores».

«Son muy buenos jugadores, pero, como sabéis, no atravesábamos un buen momento de forma. Quizá lo más valioso sea poder llevar lo que aprendí en un club a otro. Ver a mis jugadores mostrar esa confianza esta noche me hizo muy feliz», añadió el entrenador.

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El Fenerbahce impulsa su campaña europea con su entrenador interino

La emocionante victoria dio al Fenerbahce sus primeros puntos en la fase de liga y levantó los ánimos tras dos derrotas consecutivas en la competición nacional.

Kuyt tratará de aprovechar el impulso de esta noche en Estambul mientras la directiva del club estudia sus opciones para el puesto de entrenador.

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El Fenerbahce vuelve ahora a centrar su atención en la Super Lig, con una confianza renovada de cara a sus próximos partidos.