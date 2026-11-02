Aprende del PSG: una exestrella del Atlético de Madrid critica el enfoque de Flick con el Barcelona

El Barcelona regresó a la senda de las victorias tras su contundente triunfo sobre el Deportivo Alavés en el estadio Camp Nou, el pasado sábado, por un marcador de (6-1), superando las dos derrotas ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, con una actuación excepcional en todos los aspectos.

Esta décima victoria del conjunto catalán despertó un amplio interés, especialmente en lo relativo a la forma en que el técnico Hansi Flick gestiona a varios jugadores, entre ellos Rodri Hernández, Gavi y Alejandro Balde.

Por ejemplo, el exjugador del Manchester City disputó el partido completo, mientras que Gavi no participó en absoluto; un dato llamativo en una semana cargada de desafíos, pues el Barcelona se prepara para enfrentarse al Aston Villa, seguido de un partido ante el Atlético de Madrid durante el fin de semana.

En el encuentro ante el Paris Saint-Germain, el técnico alemán optó por dar descanso a Rodri, una decisión táctica que no fue bien recibida por un amplio sector de la afición del club catalán.

El enfoque que sigue Flick con la plantilla del Blaugrana fue el eje de un debate en un programa deportivo de la plataforma Movistar Plus, donde Mario Suárez, exjugador del Atlético de Madrid, expuso su punto de vista.

Suárez afirmó, según recogió el diario "Sport": "Por ejemplo, no entiendo por qué Rodri juega los 90 minutos completos ante el Alavés, mientras que no participa en esa misma medida frente al Paris Saint-Germain, y luego lo vemos tener descanso ahora, en los enfrentamientos ante el Villarreal y el Atlético de Madrid".

Y continuó: "He observado que Pedri y Rodri se acercan a la barrera de los 1000 minutos de juego, mientras que Lamine ha superado con creces esa cifra. Cuando disputas más de cinco partidos en los que vas por delante con una diferencia de dos o tres goles, puedes aprovechar la oportunidad para dar descanso a tus jugadores".

Suárez considera claramente que es necesario conceder periodos de descanso a los jugadores, especialmente cuando los resultados de los partidos ya están decididos; pues afirma: "Al final, cuando un jugador llega a los meses de abril o mayo habiendo disputado 500 o 600 minutos menos, eso supone una diferencia notable".

Y concluyó sus declaraciones: "Este efecto se aprecia con claridad al enfrentarse a un equipo como el Paris Saint-Germain, que trabaja en la gestión de los minutos de juego de sus efectivos a lo largo de la competición de la liga francesa, para asegurar que sus estrellas principales lleguen a su punto máximo de forma".