Los jugadores del fútbol argentino apoyan la postura de River, pero deciden las autoridades

Si bien no cuentan con el aval de sus dirgentes ni sus instituciones, varios jugadores no ocultan su preocupación y se refieren a la decisión de River

Todo comenzó ayer, minutos después de que River oficializara su decisión de no presentarse al encuentro ante Atlético Tucumán, por la Copa Superliga. La decisión fue en el marco de una medida que incluye a todas las actividades de la institución, un club que alberga a miles de socios diariamente.

¿Esta bien que River no se presente a jugar? Lucas Pusineri opinó al respecto de la decisión del Millonario. Sumate a #SportsCenter , en vivo por #ESPN2 . pic.twitter.com/A2rIWwJJMn — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2020

Amén de la controversia que generó esta decisión, empezando por quienes organizan el fútbol, pasando por AFA y Superliga, con el correr de los minutos fueron los mismos protagonistas de otros equipos quienes manifestaron su apoyo y, en otros casos, su indignación por no ser escuchados.

Lo que más llamó la atención fue la declaración del capitán del Decano, Christian Luchetti, quien respaldó a sus colegas y rivales: "Nuestra postura es no jugar. No sólo está en juego nuestra salud, sino la de nuestras familias. Lo ideal hubiera sido suspender todo, no se tomaron medidas lógicas" , explicó.

Más equipos

El primero fue Diego Maradona, quien si bien aclaró que no se lleva bien con las "gallinas" apoyaba absolutamente la medida, reconociendo que ninguno de los jugadores ni él, en Gimnasia, querían presentarse ante el Taladro. Nicolás Bertolo , emblema del Taladro, no tuvo pelos en la lengua para declarar públicamente: "Nos mandaron a la cancha por intereses que no tienen nada que ver con nosotros" , dijo.

Más tarde sería Fabricio Coloccini , futbolista de , quien a pesar de la postura de Marcelo Tinelli, se manifestó: "Todo el plantel pensó que no se tenía que jugar, pero hay superiores que mandan... Está perfecto que River no se presente".

Luego hubo tiempo para historias de Iván Pillud, Ricardo Centurión y Cristian Erbes , entre otros tantos. Todos ellos pidieron que se los respete y que no se jueguen sus partidos.

Esta tarde, el último en expresarse fue el técnico de Independiente, Lucas Pusineri , quien resolvió: "Respeto a River y su decisión, hay que tomar medidas que les convengan a todos. Nosotros hoy estamos cumpliendo órdenes", cerró.