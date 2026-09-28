René van der Gijp observa con asombro cómo a veces es tratado Virgil van Dijk por los periodistas neerlandeses. Según el analista de Dordrecht, hay un mundo de diferencia con el trato que recibe el capitán de la selección de Países Bajos en el Liverpool.

Van Dijk protagonizó la semana pasada un cruce de palabras con Valentijn Driessen en una comparecencia ante la prensa, después de que este reprochara al internacional neerlandés ser «malhumorado». Van Dijk respondió diciendo que «no puede estar escuchando todo el rato esas mierdas».

«Tienes que imaginártelo. Juegas en la Premier League y casi todo el mundo con estatus, ya sea Wayne Rooney o Gary Lineker, te considera uno de los mejores centrales de todos los tiempos. Y en Países Bajos te despachan como si fueras el líbero de IJsselmeervogels. Eso no sienta bien», opina Van der Gijp este lunes en el pódcast KieftJansenEgmondGijp.

El presentador Michel van Egmond también ve una gran diferencia entre el trato en Países Bajos y en Inglaterra. «Allí, en Inglaterra, están todos esos hombres con traje y corbata, de periódicos muy grandes y prestigiosos. En un inglés impecable, que también pueden destrozarte si hace falta, pero con cierta consideración».

«Y luego llegas a Países Bajos. Chicos con vaqueros, repantigados. Y te disparan todo tipo de misiles en un inglés de escuela», suspira Van Egmond al analizar a los periodistas deportivos neerlandeses.

Rob Jansen ofrece después un consejo sincero a Van Dijk. «¿Sabes lo que tienes que hacer, Virgil? Reírte muchísimo. Tratar todo esto completamente con humor. Pero tienes que saber hacerlo. Se le ve en la cara que está muy enfadado. Tiene muchísima experiencia y lo ha vivido todo. Ve a por Valentijn (Driessen, ndlr.). Métete con él, déjale en evidencia, ve a por otros periodistas. Entonces Países Bajos se echará a reír».

En opinión de Van der Gijp, eso es más fácil decirlo que hacerlo. «Espera un momento, Rob. No es solo Valentijn, ¿eh? También es Marco van Basten, es Ruud Gullit, que simplemente presentan a Van Dijk como “no un líder”. Y desde hace años. En Inglaterra está poco menos que elevado por encima de todos».