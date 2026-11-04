Aplazamiento y cancelación: la Copa Asiática arruina la concentración de la selección de Arabia Saudí

El torneo de la Copa Asiática arruinó la concentración extraordinaria que la selección saudí iba a disputar durante el próximo periodo.

La Confederación Asiática de Fútbol anunció, en la mañana de ayer martes, el aplazamiento de la Copa Asiática, que estaba previsto que comenzara en enero de 2027, para que se dispute a partir de diciembre del mismo año.

El diario saudí "Al Riyadiyah" afirmó que, en base a esta decisión, el griego Georgios Donis, director técnico de la selección saudí, decidió cancelar la concentración que iba a celebrarse a finales del presente año.

Arabia Saudí iba a realizar una concentración de preparación para el torneo asiático en la ciudad de Al Khobar, en el periodo comprendido entre el 21 de diciembre y el 3 de enero próximos.

Próximos partidos KSA Amistosos 09:30 KOR

La concentración iba a incluir dos partidos amistosos ante Qatar y Palestina, antes de que se decidiera cancelar la concentración y ambos encuentros tras el aplazamiento de la Copa Asiática durante aproximadamente 11 meses.

Se espera que ese periodo sea testigo de la disputa de algunos partidos de la Roshn Saudi League, con el fin de celebrar los encuentros en plazos más amplios y sin presión.

Cabe recordar que la selección saudí disputará una nueva concentración entre los días 8 y 17 del presente mes de noviembre, durante la cual jugará dos partidos amistosos ante Corea del Sur y Uzbekistán, los días 13 y 17 del mismo mes.