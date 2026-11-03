Aplazamiento oficial: se anuncia una revisión integral del calendario de la Liga Saudí

La Liga Profesional Saudí anunció el aplazamiento de los partidos de la jornada 13 de la Roshn Saudi League, que estaban previstos para disputarse entre el 5 y el 7 de noviembre de este año, tras la decisión de la Confederación Asiática de Fútbol de reprogramar la Copa Asiática 2027, que acogerá el Reino.

La Liga confirmó, en un comunicado publicado en su página oficial, que la decisión se enmarca en una revisión integral del calendario de la temporada, aprovechando el margen adicional que ha generado el cambio de fecha del torneo continental, con el objetivo de redistribuir los partidos de la Liga durante el periodo restante de la temporada y lograr un mejor equilibrio entre las fechas de los encuentros y los periodos de recuperación y descanso de los jugadores.

La Liga precisó que celebrará un taller de trabajo con los clubes de la Roshn Saudi League para debatir las modificaciones propuestas al calendario de la competición y escuchar los puntos de vista de los clubes sobre la distribución de las jornadas y las consideraciones vinculadas al calendario.

La Liga aún no ha fijado una nueva fecha para los partidos de la jornada 13, señalando que anunciará las fechas una vez finalizada la revisión y aprobado el calendario actualizado, en coordinación con las partes implicadas.

¿Por qué se aplazó la Copa Asiática 2027?

La decisión de la Liga saudí llegó después de que la Confederación Asiática de Fútbol anunciara el aplazamiento de la Copa Asiática 2027, que estaba previsto disputarse en Arabia Saudí entre el 7 de enero y el 5 de febrero de 2027.

La Confederación decidió celebrar el torneo en su nueva fecha, entre el 23 de diciembre de 2027 y el 21 de enero de 2028, tras consultas con el Comité Organizador Local y la Federación Saudí de Fútbol, aclarando que la decisión se tomó a la luz de las circunstancias excepcionales que vive la región y las complicaciones logísticas y alteraciones en los desplazamientos que estas han ocasionado.