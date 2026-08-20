La Roshn Saudi League tendrá una cita con numerosos cambios inesperados en su calendario de partidos, debido a la participación de la selección en la próxima Copa del Golfo Arábigo, la "Copa del Golfo 27".

Arabia Saudí acoge la vigésimo séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo, durante el periodo comprendido entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre del presente año, en la ciudad de Yeda.

El diario saudí "Al-Riyadiah" señaló que la Liga Roshn trabajará en realizar numerosos cambios en el calendario de partidos, a petición del griego Georgios Donis, director técnico de la selección saudí.

Donis solicitó prolongar el periodo de concentración de la selección saudí antes del inicio del torneo del Golfo por 7 días adicionales, lo que obligará a la Liga a realizar amplios cambios en el calendario de partidos.

El diario aclaró que las modificaciones abarcarán más de una jornada, principalmente la octava jornada, que estaba prevista para el próximo 17 de septiembre, menos de una semana antes del inicio de la "Copa del Golfo 27".

Se espera que los partidos de esa jornada sean aplazados, la cual iba a ser testigo de un ardiente clásico entre los equipos del Al-Hilal y el Al-Ittihad en el estadio Kingdom Arena.

Donis busca prepararse de la mejor forma para el torneo del Golfo, con la esperanza de devolver a la selección saudí a la conquista del mismo tras una ausencia de 23 años completos, desde que lo ganó por última vez en 2003.

El entrenador griego dirigió a la selección saudí antes del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, pero se despidió del torneo en la fase de grupos, después de quedar en el último lugar del grupo octavo con solo dos puntos.

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