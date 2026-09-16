Aplazado en el último momento el duelo de LaLiga entre Levante y Athletic Club

El duelo de LaLiga entre Levante y Athletic Club fue aplazado a última hora este miércoles por la noche. Se debe a las lluvias extremas en Valencia.

El partido entre ambos equipos debía comenzar a las 21:30 horas. Ambos equipos saltaron «con normalidad» al campo para el calentamiento, pero entonces empezó a llover cada vez con más fuerza.

En poco tiempo, el campo se llenó de charcos. En las imágenes se puede ver que incluso el túnel de vestuarios estaba inundado sobre las 21:30 horas.

Por ello, el arbitraje, en consulta con la organización de la competición, decidió aplazar el partido. Aún no se sabe cuándo se recuperará el duelo.

El servicio meteorológico español ya había anunciado para hoy la alerta naranja en la región de Valencia. También en las próximas horas parece que seguirá lloviendo con fuerza en la ciudad y sus alrededores.

Levante ocupa actualmente la decimocuarta posición en LaLiga, con cinco puntos tras cinco partidos. La temporada pasada, el club evitó por poco el descenso.

Athletic, que la pasada temporada fue duodécimo, está actualmente algo más arriba en LaLiga: en la novena plaza. El club vasco suma siete puntos.