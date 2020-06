Aperribay: "Estamos muy esperanzados de que Odegaard siga con nosotros"

El presidente de la Real Sociedad concedió una entrevista a 'El Diario Vasco' y habló sobre la situación del noruego

Martin Odegaard se ha convertido en una de las grandes revelaciones de lo que llevamos de temporada en La Liga Santander. El jugador noruego de la , cedido por el , ha explotado y se ha consagrado en la élite gracias a su gran rendimiento en el conjunto donostiarra.

4 goles y 5 asistencias en 23 partidos del Campeonato Nacional de Liga, entre otras cifras, han convertido al joven centrocampista, de 21 años en uno de los símbolos de la afición. Ahora, el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha concedido una entrevista a 'El Diario Vasco' y ha mostrado su optimismo con respecto a la continuidad de Odegaard, al menos una temporada más en San Sebastián.

Aperribay, optimista pero sin tener una "venda" en los ojos

"Estamos muy esperanzados en que siga con nosotros, pero tampoco nos podemos poner una venda en los ojos", expresó, sobre la posibilidad de que el cuadro de la capital de pudiera repescar al noruego, más después de su gran rendimiento con la camiseta 'txuri-urdin'.

Ese gran rendimiento de Odegaard ha conseguido que la Real Sociedad haya conseguido acceder a la , en una de las mejores temporadas de la historia reciente del conjunto donostiarra, eliminando a equipos como el Real Madrid, equipo que cuenta con los derechos federativos del noruego, y del que se ha comentado que podría repescar al centrocampista cuando acabe la temporada, rompiendo la cesión por dos años que se firmó.

Imanol no se muestra preocupado por la posible marcha de Odegaard

No solo el presidente realista se pronunció sobre el futuro de una de sus estrellas. El entrenador del cuadro revelación de la temporada, Imanol Alguacil, habló para la 'COPE' y no se mostró preocupado por la posibilidad de la marcha de Odegaard.

"Es algo que no me preocupa. No hay duda de que Martin marca la diferencia, que es un jugador top, que nos ha dado mucho este año. Tenemos claro que está muy contento en la Real Sociedad y en San Sebastián", expresó.