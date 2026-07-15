Apenas unas horas después de la épica victoria en Francia... Lamine Yamal es víctima de un robo

Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección española, vivió una noche de tensión tras un intento de allanamiento en su casa pocas horas después de liderar la victoria sobre Francia y la clasificación a la final del Mundial.

Según «La Vanguardia», su equipo de seguridad frustró el robo en Esplugues de Llobregat, barrio de lujo de Barcelona.

Uno de los vigilantes las detectó gracias a las cámaras: eran dos personas enmascaradas sobre el muro perimetral. Las imágenes mostraron que uno llevaba una máscara negra y el otro, gris.

Al verse descubiertos, los intrusos bajaron del muro y huyeron sin llegar a entrar en la vivienda.

El equipo de seguridad activó el protocolo de emergencia y alertó a los Mossos d’Esquadra, que se desplazaron al lugar y abrieron una investigación por intento de robo. mientras la Brigada de Investigación Criminal analiza las imágenes para identificar a los sospechosos.

En un giro notable, Fuentes de seguridad añaden que, a primera hora de hoy, se registraron al menos dos robos más en el mismo complejo residencial de lujo, sin confirmar aún si los autores son los mismos, lo que refuerza la hipótesis de grupos criminales organizados que merodean por Europa y apuntan a las viviendas de futbolistas profesionales.

Yamal había vivido una noche excepcional tras llevar a su selección, antigua campeona del mundo, a una impresionante victoria por 2-0 sobre Francia en la semifinal del Mundial, y de anotar un penalti decisivo, mientras su novia, Inés García Santos, celebraba en las gradas.

La mansión de Yamal, valorada en unos 9,5 millones de libras esterlinas, es una propiedad de lujo que perteneció al exdefensa del Barcelona Gerard Piqué y a la cantante Shakira antes de su separación en 2022; el jugador la mostró en un vídeo antes de viajar al Mundial.

Este suceso llega meses después de que dos compañeros del Barcelona, Pau Kubarsi y Juan García, sufrieran robos en febrero: al primero le sustrajeron un reloj de lujo, y al segundo dinero y joyas.

Yamal está cuajando una actuación excepcional en el actual torneo, ya que marcó su primer gol en el Mundial durante la aplastante victoria por 4-0 sobre Arabia Saudí el mes pasado; además, ha marcado 24 goles y ha dado 18 asistencias en 45 partidos con el Barcelona durante la temporada 2025-2026, aunque este incidente podría afectar a su concentración de cara a la final del domingo.