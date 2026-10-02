El jugador de 35 años se aseguró el prestigioso trofeo después de reunir la mayor cantidad de votos en la elección entre la afición mundial en la página web del patrocinador EA SPORTS y un jurado de expertos seleccionado.

Desde ahora, Groß figura como el sexto profesional de mayor edad en recibir esta distinción en la historia de la Premier League. Solo leyendas como Stuart Pearce, Teddy Sheringham (ambos con 38 años), Cristiano Ronaldo (37), Gianfranco Zola (36) y Paul Scholes, que cuando ganó también tenía 35 años, pero era medio año mayor que el alemán, lograron la hazaña a una edad futbolística aún más avanzada.

La distinción es el resultado del gran momento deportivo del centrocampista, que antes de su regreso al Brighton a comienzos de año ya solo era un actor secundario en el Borussia Dortmund. En septiembre, Groß brilló con cinco de sus seis participaciones de gol en total, con lo que ocupa el primer puesto de toda la liga. Groß marcó dos tantos y dio tres asistencias.

Su racha comenzó en la goleada 5-0 del Brighton contra el Coventry City, en la que marcó un gol y preparó otros dos. En el posterior triunfo por 3-0 contra el vigente campeón, el Arsenal, Groß brilló todavía más: anotó el primer gol y después puso el balón medido para su compañero Chema Andres.

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¿Jugador del mes de la Premier League? ¿A quién superó Pascal Groß?

En la votación, el veterano se impuso a un grupo de gran nombre. Además de a su compañero Charalampos Kostoulas, dejó por detrás a Mohamed Belloumi (Hull City), Jayden Bogle (Leeds United), el dúo del Liverpool formado por Alexander Isak y Jeremy Jacquet, Kevin Schade (Brentford), así como Antoine Semenyo (Manchester City).

Con este éxito individual, Groß escribe por partida doble historia del club y del fútbol. Se convierte en el primer profesional con la camiseta del Brighton & Hove Albion en recibir este título.

Además, se incorpora a un exclusivo círculo de legionarios alemanes en las islas: antes que él, en la historia de la Premier League, solo Ilkay Gündogan, Leroy Sane y Jürgen Klinsmann lograron recibir el trofeo como jugador del mes.

Sin embargo, en el Mundial, Groß solo disputó 17 minutos bajo el exseleccionador alemán Julian Nagelsmann, en el último partido de la fase de grupos contra Ecuador. Poco después de la eliminación en dieciseisavos de final ante Paraguay, anunció su retirada de la selección alemana.