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El delantero brasileño Vitor Roque ha hablado de su turbulenta etapa en el Barcelona. El jugador de 21 años explica que la falta de comunicación con el cuerpo técnico dificultó su adaptación. Llegó al Camp Nou con grandes expectativas, pero no logró hacerse un hueco en el equipo antes de regresar a su país.

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Las lesiones y el aislamiento frustraron el sueño de Roque en Cataluña

Roque llegó al Barcelona procedente del Athletico Paranaense en enero de 2024, con 18 años, pero su etapa en el club catalán se torció pronto. Marcó dos goles en 16 partidos antes de marcharse cedido al Real Betis y regresar definitivamente a Brasil para fichar por el Palmeiras en febrero de 2025.

En una entrevista con AS, el delantero reveló que una lesión de la sindesmosis que sufrió antes de salir de Brasil y de la que no se operó le perjudicó desde el primer día. Llegó a España con mucho dolor y dedicó buena parte de sus primeros meses a la fisioterapia, en lugar de competir en plenas condiciones.

Roque habla del dolor con el que jugó y de la falta de comunicación del cuerpo técnico

Roque explicó que cumplir su sueño de fichar por el Barcelona resultó difícil porque llegó al Camp Nou con una lesión sin tratar.

«Fui al Barcelona con 18 años. Era un sueño hecho realidad: jugar en uno de los clubes más grandes del mundo», afirmó. «Fue un poco difícil. Fui allí con una lesión de la sindesmosis de la que debería haberme operado en el Athletico Paranaense, pero no lo hice. Llegué con mucho dolor; muchísimo, en realidad.

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»Durante ese tiempo hacía fisioterapia e intentaba ponerme en la mejor forma posible, pero al final no lo conseguimos. No pude rendir al máximo nivel en el fútbol y creo que eso formó parte del proceso. Sé que Dios lo tiene todo planeado. Simplemente, allí no salieron las cosas. Después fui al Betis y tampoco pude rendir allí. Pero ahora me siento bien en el Palmeiras; me siento como en casa. La gente me ha ayudado mucho y, gracias a Dios, estoy feliz».

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La falta de paciencia en Europa con los jóvenes talentos sudamericanos

También criticó la falta de paciencia y de comunicación por parte de los entrenadores con los jóvenes que llegan y deben adaptarse a un nuevo idioma.

«La gente cree que, cuando llegamos los jugadores jóvenes, tenemos que empezar a jugar al cien por cien de inmediato, darlo todo y mostrar nuestro mejor fútbol, pero no funciona así. Hace falta paciencia», continuó. «A veces no tenemos el tiempo que necesitamos para adaptarnos. Somos muy jóvenes y hablar un idioma nuevo es muy difícil.

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»A veces es importante contar con el apoyo del entrenador y, cuando fui al Barcelona, no lo tuve. Apenas hablaban conmigo, ¿sabes? Creo que hay que tenerlo en cuenta, pero mucha gente no lo ve así: piensa que tienes que estar preparado desde el primer minuto».

Las dificultades de Roque reflejan un obstáculo más amplio para los adolescentes sudamericanos que llegan pronto a LaLiga. Franco Mastantuono y Endrick también han tenido que luchar por jugar con regularidad.

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Fuera del campo, dos compañeros veteranos del Barcelona le ayudaron a sobrellevar el aislamiento. «Pasaba mucho tiempo con Raphinha, que me ayudó muchísimo. Es un tipo increíble y me echó una mano enorme durante todo el proceso», añadió Roque. «Ronald Araujo, que ahora está en el Liverpool, fue otra persona que también me ayudó mucho y le tengo mucho cariño».

Roque pasa página en el Palmeiras antes de la final de la Copa Libertadores

Aunque su etapa en Europa no cumplió las expectativas, Roque ha aceptado lo ocurrido y está centrado en recuperar el impulso en Brasil. «Obviamente, todavía siento algo de pesar, pero creo que en el fútbol no debes darle vueltas a eso», reconoció. «Es algo que ya he asumido y ahora estoy feliz aquí, en el Palmeiras. Eso es lo más importante. Ahora toca escribir un nuevo capítulo».

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La atención se centra ahora en la final de la Copa Libertadores del sábado por la noche, en la que Roque y el Palmeiras se enfrentarán a Estudiantes. Tras quedar subcampeón la temporada pasada por detrás de su rival, el Flamengo, el Palmeiras afronta su segunda final consecutiva con el objetivo de dar un paso más.