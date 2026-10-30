Hansi Flick, el director técnico del Barcelona, no necesitó mucho tiempo para demostrar que su popularidad trasciende los límites del terreno de juego, después de protagonizar un arranque excepcional en las redes sociales, nada más estrenar su cuenta oficial en la plataforma "Instagram", en un paso que rápidamente se convirtió en un acontecimiento llamativo entre la afición del club catalán.

En menos de 24 horas desde su aparición en la famosa plataforma, el entrenador alemán se acercó a la barrera del millón de seguidores, superando los 950.000, en una clara muestra del nivel de interés que despierta entre los aficionados del Barcelona, quienes se apresuraron a seguir su nueva cuenta e interactuar con su primera aparición.

A pesar de que Flick solo publicó una entrada y dos historias en su cuenta, eso fue suficiente para atraer a cientos de miles de seguidores, sin necesidad de compartir numerosas fotos y vídeos, lo que confirma que su presencia ante el público no se vincula únicamente a lo que ofrece con el Barcelona dentro del campo, sino que se extiende también a su vida diaria y a su personalidad fuera del terreno de juego.

Flick se preocupó de que su primer mensaje en Instagram estuviera dirigido directamente a la afición del Barcelona, ya que expresó su alegría por sumarse a la plataforma y su deseo de compartir con sus seguidores algunos detalles de su vida cotidiana en la ciudad catalana.

El entrenador alemán escribió: "¡Hola, culers! Me hace muy feliz compartir con vosotros algunos momentos de mi vida diaria en Barcelona. Muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Visca el Barça!".

Flick optó por cerrar su mensaje con un saludo de carácter catalán, en un gesto que reflejó su interés por comunicarse con la afición del club en su idioma y expresar su gratitud por el cariño y el apoyo que recibe desde que asumió la responsabilidad técnica del equipo.

La publicación no pasó desapercibida, pues cosechó más de un millón de "me gusta", convirtiendo su primera aparición en la plataforma en foco de un amplio interés, tanto de la afición del Barcelona como de los seguidores del fútbol en general.

Las cifras fueron llamativas desde los primeros momentos: apenas una hora después de crear su cuenta oficial verificada, el número de seguidores de Flick alcanzó los 283.000, antes de que el incremento continuara de forma acelerada durante las horas siguientes, hasta superar la barrera de los 950.000 seguidores y acercarse al millón en menos de un día.

Dos historias y dos mensajes que revelan la personalidad de Flick

La primera aparición de Flick no se limitó a la publicación de bienvenida, sino que utilizó la función de historias (Stories) para comunicarse con sus seguidores, a través de dos mensajes con contenidos diferentes.

En la primera historia, el entrenador alemán renovó su bienvenida a la afición del Barcelona, expresando su entusiasmo por estar en Instagram y reafirmando su deseo de compartir algunos momentos de su vida diaria durante su estancia en Barcelona.

La segunda historia, por su parte, tuvo un carácter humano conmovedor, después de que Flick aprovechara una imagen de una de las sesiones de entrenamiento del equipo del Barcelona para expresar su solidaridad con las víctimas del trágico accidente de tren en Toledo.

El entrenador alemán escribió en inglés: "Expreso mis más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del trágico accidente de tren en Toledo. Mis pensamientos están con todos los afectados, y deseo una pronta y total recuperación a los heridos".

El mensaje tuvo una dimensión humana destacada, después de que Flick se preocupara por expresar su pésame a las familias de las víctimas y ofrecer su apoyo moral a los heridos y afectados por el accidente, convirtiéndose este gesto en uno de los momentos más destacados de su primera aparición en la plataforma.

La lista de cuentas que sigue revela las prioridades de Flick

Entre los detalles que llamaron la atención en la nueva cuenta de Flick figura la lista de cuentas que eligió seguir, ya que su número no superó las 27 cuentas.

Lo llamativo es que el entrenador alemán limitó su interés al círculo vinculado a su trabajo dentro del Barcelona, pues siguió la cuenta oficial del club catalán, además de las cuentas personales de los 26 jugadores que forman parte de la plantilla del equipo.

Esta elección refleja la concentración de Flick en su entorno futbolístico actual y su interés por mantener su cuenta vinculada al club y a sus jugadores, en el inicio de su andadura digital, que arrancó con cifras enormes y una notable interacción de la afición.

Entre el mensaje de bienvenida, el gesto humano hacia las víctimas del accidente de Toledo y la limitada lista de cuentas que sigue, Flick reveló algunos rasgos de su personalidad fuera del campo, después de que su primera aparición en Instagram se convirtiera en un acontecimiento popular que superó las expectativas de muchos.