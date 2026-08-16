El enfrentamiento entre el Paris Saint-Germain y el Lens en la Supercopa contó con una presencia destacada del francés Zinedine Zidane, nuevo director técnico de la selección de Francia, quien quiso estar en las gradas del estadio Bollaert-Delelis para seguir el partido que enfrentó a ambos equipos la noche del domingo.

Según el sitio francés "Foot Mercato", Zidane acudió al estadio para seguir el duelo de cerca, en sus primeros pasos para observar a las principales figuras del fútbol francés tras asumir la responsabilidad de dirigir a la selección, en plena preparación de Francia para una nueva etapa bajo su mando.

El partido reviste una importancia especial para el Paris Saint-Germain, que busca continuar cosechando títulos tras coronarse con la Supercopa de Europa antes del inicio de la temporada, ya que aspira a añadir la Supercopa a sus vitrinas y alcanzar el decimoquinto título en la historia de sus participaciones en el torneo.

Por su parte, el Lens afronta el enfrentamiento con la ambición de arrebatar el título al campeón de la Liga de Campeones de Europa, mientras el partido despierta un interés adicional con la presencia de Zidane en las gradas, al ser uno de los principales referentes del fútbol francés y el entrenador que se prepara para dirigir a la selección durante la próxima etapa.

La presencia de Zidane en las gradas otorga al duelo entre el Paris y el Lens una relevancia que va más allá de la disputa por el título, pues el partido representa una oportunidad para el nuevo entrenador de seguir a varios jugadores candidatos a incorporarse a las filas de la selección francesa y evaluar su nivel al inicio de la temporada.

La aparición de Zidane en las gradas llega tras un período desde que asumió el mando de la selección francesa, para comenzar de forma práctica el proceso de seguimiento de sus posibles jugadores, a la espera de que se perfilen sus decisiones durante los próximos compromisos.