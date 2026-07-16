Apareció con la camiseta de Ronaldo... ¿Salvará la Serie A a Benzema del infierno del Al-Hilal?

Karim Benzema, delantero del Al-Hilal, ha generado polémica al publicar un vídeo en su cuenta de «X».

En el clip lució varios atuendos, pero lo que más llamó la atención fue la camiseta número 10 que usó Ronaldo Nazário en el Inter de Milán.

El francés, que podría dejar el Al-Hilal este verano por sus lesiones, publicó el vídeo en un momento de rumores sobre su futuro.

Sin embargo, llevar la camiseta de Ronaldo no implica un fichaje por el Inter, pues el francés ha reconocido en varias ocasiones que el brasileño es su ídolo desde niño.

El jugador de 38 años solo disputó 13 partidos con el Al-Hilal en la segunda mitad de la pasada temporada, en los que marcó 9 goles y dio 5 asistencias.