Aparecieron juntos recientemente: respuesta contundente de Neymar sobre la verdad de su relación con la exnovia de Vinicius

Compartir Sigue a GOAL en Google

Neymar, la estrella del Santos brasileño, reveló la verdad sobre la existencia de una relación entre él y Virginia Fonseca, la exnovia del extremo del Real Madrid, Vinícius Júnior.

Anuncios

Este asunto surgió a raíz de un reportaje informativo que aseguraba que Virginia y Neymar habían coincidido en un evento privado celebrado el pasado 6 de noviembre.

Además, ninguna de las dos partes hizo esfuerzo alguno por ocultar su cercanía ante los asistentes; Virginia acaparó las miradas al bailar junto al jugador, mientras este estaba sentado en un sofá.

Según el diario "A Bola", los representantes de Neymar y de la influencer digital Virginia Fonseca negaron públicamente las informaciones que apuntaban a la existencia de una relación entre ambos.

Diversos informes aseguraron durante las últimas horas que ambos estuvieron juntos en una fiesta privada en São Paulo.

Anuncios Anuncios

Tras revelarse la supuesta relación a través de un artículo de Fábia Oliveira en el portal Metrópoles, los representantes oficiales del jugador insistieron en que "la información publicada es falsa y no se corresponde con la realidad de los hechos".

Related Topics

Por su parte, el gabinete de prensa de Virginia Fonseca negó estas afirmaciones mediante un comunicado, calificando las informaciones de "completamente falsas" y criticando el hecho de que meras especulaciones sobre la vida personal de la influencer se presenten como acontecimientos reales.

Neymar interviene en persona

Anuncios

Horas después, el jugador del Santos desmintió estas noticias, recurriendo a las redes sociales para rebatir las afirmaciones sobre una relación con Virginia.

Dijo: "Normalmente no hago este tipo de cosas a través de las historias, pero esta vez se han pasado de la raya".

Anuncios

Y añadió: "Hay una historia circulando que asegura que existe una relación entre otra persona y yo, ¡y lo niego! Es triste vivir en un mundo en el que la gente se interesa más por el revuelo que rodea a los nombres que por la propia realidad".

Neymar concluyó sus palabras diciendo: "Mi equipo ya ha emitido un comunicado, ¡pero tenía que intervenir personalmente para poner fin a este asunto! Un saludo a todos, y ahora dejadme jugar al póker en paz".

Anuncios

Numerosos sobresaltos en la vida de la estrella brasileña

El brasileño Vinicius Junior atraviesa algunos sobresaltos en su vida personal, pues apenas horas después de recibir una tarjeta roja directa en la victoria del Real Madrid ante el Villarreal (1-0) en LaLiga, el extremo brasileño se separó oficialmente de su pareja Virginia Fonseca.

Anuncios

En un comunicado publicado para los medios brasileños, el gabinete de prensa de la influencer brasileña, a quien siguen 56 millones de personas en Instagram, confirmó la noticia de la separación, aclarando que "no hubo ninguna disputa ni discusión", sino simplemente "un acuerdo tácito para poner fin a su relación".

Desde octubre de 2025, Vinicius y Virginia Fonseca se han convertido en el centro de un amplio debate en Brasil y España, y su relación ha vivido numerosos altibajos: tras una ruptura pública en mayo, volvieron a estar juntos en julio.

Anuncios

Un mensaje desde Singapur

Vinicius Junior no necesitó mucho tiempo para enviar un contundente mensaje a sus críticos, después de recuperar su memoria goleadora con la camiseta de la selección de Brasil ante Japón, en el amistoso que enfrentó a ambas selecciones ayer sábado en el Estadio Nacional de Singapur.

Anuncios

El doblete de Vinicius Junior tuvo mucho significado para la estrella brasileña, que vive una etapa difícil con el Real Madrid, en medio de crecientes críticas por el descenso de su rendimiento ofensivo y por haberse quedado sin marcar en varias ocasiones.