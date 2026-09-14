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Aouar regresa a la alineación del Al-Ittihad al inicio de la aventura asiática y sorpresa en el ataque

Al-Shamal vs Al Ittihad
Al-Shamal
Al Ittihad
AFC Liga de Campeones
H. Aouar
Catar
Arabia Saudí
Argelia

El centrocampista argelino lidera el sueño de los "Tigres"

El argelino Houssem Aouar, centrocampista del Al Ittihad, regresó a la alineación del equipo en el duelo ante el Al Shamal catarí, en el inicio de su andadura en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El Al Ittihad visita al Al Shamal este lunes, en el estadio Al Bayt de Al Khor, en la primera jornada de la fase de liga del torneo asiático.

El alemán Jens Wesing, director técnico del Al Ittihad, anunció la alineación oficial para el partido, en la que destacó el regreso de Aouar, tras ausentarse del último encuentro en la Roshn Saudi League ante el Al Faisaly.

Aouar jugará junto al senegalés Dion Lopy y el colombiano Richard Ríos en el centro del campo, además del neerlandés Steven Bergwijn y Ahmed Al Ghamdi en las bandas.

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La mayor sorpresa llegó en la punta del ataque, donde el técnico alemán decidió dejar fuera al nigeriano George Ilenikhena, pese al gran nivel que ha mostrado en el último periodo, para que el marroquí Youssef En-Nesyri actúe como único delantero.

El Al Ittihad busca volver a coronarse con el título asiático tras una ausencia de 21 años, ya que su último trofeo fue en 2005, el segundo consecutivo después de la edición de 2004.

Cabe recordar que el Al Ittihad se despidió de la pasada edición de la Liga de Campeones de Élite de Asia en los cuartos de final, tras la derrota ante el Machida Zelvia japonés, que alcanzó la final antes de caer frente al Al Ahli.

La alineación del Al Ittihad fue la siguiente:

  • Portería: Predrag Rajković
  • Defensa: Muhannad Al Shanqiti - Danilo Pereira - Hassan Kadesh - Fares Abdi
  • Centro del campo: Dion Lopy - Richard Ríos - Houssem Aouar
  • Ataque: Ahmed Al Ghamdi - Youssef En-Nesyri - Steven Bergwijn
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