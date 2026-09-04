Anuncio inminente: Benzema inicia la cuenta atrás para decidir su futuro

La incertidumbre domina el futuro del delantero francés Karim Benzema, tras la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo con el club saudí Al Hilal.

El portal Foot Mercato señaló que el futuro destino de Benzema se aclarará dentro de muy poco tiempo.

El fiable periodista Bertrand Latour, durante su intervención en el programa Late Football Club, afirmó que Benzema pondrá fin a la incertidumbre que rodea al futuro de su carrera en muy poco tiempo.

Benzema, de 38 años y ganador del Balón de Oro en 2022, se ha convertido actualmente en agente libre con derecho a firmar con el club que él elija.

Bertrand Latour recalcó: «Conoceremos el futuro de Karim Benzema en muy poco tiempo».

Por lo tanto, se espera un anuncio rápido sobre el jugador, que al parecer «aún no ha tomado su decisión respecto a la retirada del fútbol».

La aventura de Benzema con el Al Hilal finalmente no duró más que media temporada, pues el club lo fichó procedente del Al Ittihad de Yeda en el pasado mercado de invierno, y el exdelantero del Real Madrid logró marcar 9 goles y dar dos asistencias decisivas en 10 partidos de la Roshn Saudi League con la camiseta del líder.

Por el momento, parece descartado el regreso a Europa, y concretamente al club en el que se formó, el Olympique de Lyon, aunque todavía tiene varias opciones sobre la mesa.

Benzema podría decidir continuar su carrera en Arabia Saudí, o bien optar por vivir la experiencia de jugar en la liga estadounidense.

Tras convertirse en agente libre, el delantero francés tendrá que tomar rápidamente su decisión sobre el destino que podría representar el gran último desafío de su carrera profesional.

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