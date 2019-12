El anuncio de Gignac a Tigres y México

El europeo recién acabó su octava temporada en nuestro país junto al conjunto universitario.

Por algunos minutos, André-Pierre Gignac escandalizó a Tigres y el futbol mexicano. Sin embargo fue una falsa alarma, pues el mismo ariete francés se encargó de explicar y adelantar de qué tratará su recado para los aficionados que dará posteriormente.

"¿Qué onda, raza? ¡Antes del jueves mandaré un mensaje para la afición! Les mando un abrazo fuerte", publicó en su cuenta de Instagram. Cuando los seguidores del cuadro Felino empezaron a bombardearlo con preguntas de si se iría del club a principios del 2020, el mismo exMarsella le puso paños fríos al asunto.

"¡Hey, tranquilos! Solo que no me quiero esconder después de una eliminación, y me gustaría, como lo he hecho siempre, darles explicaciones. ¡Ánimo! ¡Tigres hasta el final!", contestó a sus fanáticos.

André se refiere a la derrota ante América en el Estadio Universitario que les costó despedirse de la Liguilla MX del torneo Apertura 2019, a pesar de que en el juego de iba habian tomado ventaja en el Azteca. Dedé tiene contrato hasta 2021 con los regiomontanos.