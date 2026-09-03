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egypt(C)Getty Images
Abobakr El Mokadem

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Anuncio de la fecha del partido entre las selecciones de Egipto y Sudáfrica

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El enfrentamiento se disputará en El Cairo

El cuerpo técnico de la selección de Egipto anunció que disputará un partido amistoso ante Sudáfrica, en el marco de la preparación para las eliminatorias clasificatorias a la Copa Africana de Naciones 2027.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Ibrahim Hassan, director de la selección absoluta de fútbol de Egipto, confirmó que se ha decidido enfrentar a la selección de Sudáfrica en un amistoso, a las nueve de la noche del próximo 4 de octubre, en el marco de la preparación para las eliminatorias clasificatorias a la Copa Africana de Naciones 2027.

Hassan añadió, en un comunicado oficial, que el estadio de El Cairo albergará el amistoso entre las selecciones de Egipto y Sudáfrica.

Cabe recordar que la selección de Egipto disputará, durante la concentración de este mes de septiembre, dos partidos: ante Angola el 25 de septiembre en el estadio de El Cairo, y luego ante Sudán del Sur el 29 de septiembre, en Yuba, en Sudán del Sur, en la primera y segunda jornada de las eliminatorias clasificatorias a la Copa Africana de Naciones 2027.

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