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En un giro dramático que pone fin a una de las crisis más polémicas de la historia del fútbol africano, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha dictado una sentencia que anula la decisión de la Confederación Africana de Fútbol sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025. El fallo devuelve el título a Senegal, que se impuso a Marruecos en el campo por 1-0 tras la prórroga, y cierra un litigio que se ha prolongado durante cerca de diez meses.

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El Tribunal de Arbitraje Deportivo anunció este martes la anulación de la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol, que había considerado que la selección senegalesa se retiró de la final y había concedido a Marruecos la victoria por 3-0 el pasado 17 de marzo.

En virtud de la nueva sentencia, Senegal recupera el título que conquistó sobre el terreno de juego en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, tras un partido marcado por acontecimientos excepcionales dentro y fuera del campo.

La crisis se remonta a los últimos minutos del tiempo reglamentario, cuando el marcador reflejaba un empate sin goles y el árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos, una decisión que desató la ira de los jugadores de Senegal y de su seleccionador, Pape Thiaw.

Varios jugadores de la selección senegalesa abandonaron el terreno de juego y se dirigieron a los vestuarios en señal de protesta, lo que obligó a detener el partido durante unos 10 minutos, hasta que Sadio Mané intervino para convencer a sus compañeros y a su seleccionador de volver y terminar el encuentro.

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Tras la reanudación, Marruecos tuvo una ocasión de oro para sentenciar el título, pero Brahim Díaz falló el penalti al lanzarlo a lo Panenka, y el balón acabó plácidamente en las manos del portero Édouard Mendy.

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El partido se fue a la prórroga, en la que Pape Gueye marcó el gol de la victoria para Senegal y dio a su selección el segundo título de su historia, ante la conmoción de la afición marroquí, que esperaba ver a su equipo coronarse en casa.

Los acontecimientos no terminaron con el pitido final: el ambiente se tensó y hubo altercados entre algunos periodistas marroquíes y el seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, que recibió críticas por su decisión de llevarse a los jugadores a los vestuarios.

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Su rueda de prensa posterior al partido fue cancelada, y al día siguiente presentó sus disculpas, mientras que la Confederación Africana de Fútbol decidió suspenderlo cinco partidos por los incidentes ocurridos en la final.

Dos meses después del partido, el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol adoptó una decisión por la que consideraba que Senegal se había retirado y concedía a Marruecos la victoria administrativa por 3-0, en aplicación del artículo 84 del reglamento del torneo.

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Sin embargo, la Federación Senegalesa rechazó la decisión y recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo, con la ayuda de un equipo internacional de abogados, para impugnar la sanción y recuperar el título que sus jugadores habían ganado sobre el terreno de juego.

El pasado 8 de octubre, el tribunal escuchó en una audiencia a puerta cerrada en la ciudad suiza de Lausana los alegatos de los representantes de las federaciones senegalesa y marroquí y de la Confederación Africana de Fútbol durante más de cinco horas, antes de dictar este martes su sentencia a favor de Senegal.

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Con ello, la decisión pone fin al litigio sobre la identidad del campeón de la edición de 2025 y anula la coronación de Marruecos por la vía administrativa, de modo que el título vuelve a la selección que ganó la final por 1-0 tras la prórroga.