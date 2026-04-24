Antony marcó un gol clave en los últimos minutos contra el Real Madrid, lo que parece poner fin a la lucha por el título

El Real Madrid perdió valiosos puntos el viernes por la noche en la lucha por el título. En su visita al Real Betis, el equipo de Álvaro Arbeloa dominó gran parte del encuentro y se adelantó 0-1 con gol de Vinicius tras un disparo de Valverde. Sin embargo, en el descuento Héctor Bellerín igualó el marcador tras una jugada de Antony. Este empate permite al Barcelona, que el sábado visita al Getafe, ampliar su ventaja a 11 puntos.

Los madrileños empezaron fuertes y pronto crearon peligro con Mbappé y en jugadas a balón parado. A los 17 minutos golpearon: un disparo lejano de Federico Valverde fue mal despejado por Álvaro Valles y Vinícius aprovechó el rebote.

Tras el gol, el Betis mejoró y presionó cada vez más, pero Lunin mantuvo a su equipo a flote con varias paradas brillantes, incluida una doble intervención justo antes del descanso.

Tras el descanso el Betis siguió apretando. Anularon un gol a Mbappé por fuera de juego y luego llegaron oportunidades de Cucho Hernández y Natan, pero Lunin respondió con más paradas.

Con suplentes como el exmadridista Isco, el Betis buscó darle la vuelta al partido, mientras el Real Madrid dispuso de ocasiones para sentenciar por medio de Mbappé y Valverde, pero Valles respondió con acierto.

En el tiempo añadido, Antony pidió penalti por una entrada de Rüdiger, pero el árbitro no lo concedió.

El Betis siguió creyendo y, en el 90+3, forzó el 1-1. Antony superó a Mendy y centró raso; Rüdiger despejó incompleto y Bellerín marcó en el rebote.







