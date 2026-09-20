De camino a los vestuarios, el central alemán se encaró con el atlético Morten Hjulmand al comienzo del descanso. Ambos se dijeron visiblemente de todo y con evidente enfado, aunque varios empleados de los dos equipos lograron separarlos antes de que la situación pudiera acabar de descontrolarse.

En un primer momento no se conocía el motivo exacto del enfrentamiento. Sin embargo, ya antes, durante los primeros 45 minutos de juego, se habían producido cruces verbales entre ambos equipos y también entre los banquillos.

Entre otros, el entrenador de porteros del Atlético de Madrid y el segundo entrenador del Real Madrid fueron expulsados por el árbitro Ortiz Arias. Ambos también se habían encarado durante el descanso, de camino al vestuario.

Y sobre el césped también saltaron chispas. Los jugadores del Real Madrid se quejaron en varias ocasiones al colegiado por las duras faltas del atlético Alex Baena sobre la estrella madridista Arda Güler, así como por un duelo entre Kang In Lee y Federico Valverde. Por su parte, a Cuti Romero le mostraron la tarjeta amarilla tras una patada a Jude Bellingham después de la intervención del VAR.

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El Real Madrid pierde el derbi ante el Atlético de Madrid

Tras el descanso, el espectáculo continuó. Una tarjeta roja a Dean Huijsen (52') debilitó de forma decisiva al Real. El defensa había visto inicialmente la amarilla por su falta sobre Giuliano Simeone, pero tras revisar las imágenes la decisión fue rectificada y Huijsen tuvo que marcharse.

El consiguiente penalti lo transformó el exjugador del Leverkusen Alejandro Grimaldo (53'), y poco después marcó Jonathan David (59'). El gol de Rüdiger (89') llegó demasiado tarde: el Real tuvo que aceptar una ajustada derrota por 1-2 (0-0) al término de los 90 minutos.

Para el técnico blanco Jose Mourinho fue la primera derrota en un derbi madrileño, y en total los blancos ya han perdido por segunda vez en la temporada actual. En la clasificación, el Real cayó hasta la tercera posición. Después de solo siete partidos, la desventaja respecto al sobresaliente líder FC Barcelona ya es de seis puntos.

En su primera etapa como entrenador del Real, de 2010 a 2013, Mourinho ganó los seis derbis ligueros. Su último triunfo hasta la fecha llegó a finales de abril de 2013 y ya entonces Diego Simeone se sentaba en el banquillo del Atlético.