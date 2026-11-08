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Antonio Rudiger habría golpeado en la cara a un guardia de seguridad durante una pelea multitudinaria en el túnel de vestuarios entre el Real Madrid y el Valencia en el descanso. El altercado se desencadenó por una disputa sobre una decisión arbitral y obligó a la policía a intervenir de urgencia para restablecer el orden.

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El Real Madrid se ve envuelto en una pelea en el túnel

La contundente victoria del Madrid por 3-0 ante el Valencia quedó eclipsada por una sorprendente pelea en el túnel del estadio durante el descanso. La tensión estalló cuando los jugadores de ambos equipos se dirigían a los vestuarios.

Según informa Marca, Rudiger se encontró en el centro de un gran altercado físico. El defensa internacional alemán se habría enfrentado violentamente a jugadores y miembros del personal del Valencia en unas escenas de gran caos, lejos de las cámaras. El incidente pasó rápidamente de una discusión verbal a una confrontación física, lo que obligó al personal del estadio a intervenir de urgencia.

El director deportivo desata una enorme indignación

La pelea comenzó cuando el director deportivo del Valencia, Braulio Vasquez, se encaró agresivamente con el árbitro asistente. Vasquez estaba furioso por la falta que dio lugar directamente al primer gol del Real Madrid.

El primer tanto llegó en un lanzamiento de falta transformado por compañeros de Kylian Mbappe, lo que irritó a la directiva del equipo local. Vasquez protestó enérgicamente la decisión arbitral y gritó al asistente: «No es falta, es un contacto legal, ¡cuánto alboroto!».

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Ese tenso intercambio a corta distancia dio paso rápidamente a un enfrentamiento mucho mayor y más peligroso entre ambos equipos.

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Bellingham interviene en medio del caos

Jude Bellingham se topó con la situación, cada vez más tensa, cuando se dirigía al vestuario visitante. El centrocampista internacional con Inglaterra agarró instintivamente la chaqueta de Vasquez para apartar al director deportivo del árbitro asistente al que se había encarado.

Sin embargo, ese gesto agravó considerablemente la tensión entre los representantes del Valencia y la plantilla visitante del Madrid. Tres guardias de seguridad acudieron de inmediato e intentaron alejar a los jugadores del Real Madrid de la zona de peligro.

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La situación empeoró rápidamente y se intercambiaron varios puñetazos en el estrecho espacio. Durante el forcejeo, Rudiger habría golpeado en plena cara a un guardia de seguridad que intentaba desesperadamente separar a los grupos enfrentados.

La policía se ve obligada a restablecer el orden con rapidez

La violencia y la magnitud del repentino altercado acabaron obligando a intervenir a la policía local para evitar más lesiones. Cuando el caos alcanzó su punto álgido, Ibrahima Konate intervino con valentía para intentar apaciguar a las partes enfrentadas.

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La oportuna intervención de Konate ayudó a calmar los ánimos. Finalmente se restableció el orden en el túnel y pudo disputarse la segunda parte.

El Madrid acabó logrando una cómoda victoria por 3-0 sobre el terreno de juego, sin encajar ningún gol. Sin embargo, los sorprendentes enfrentamientos en el túnel y la posterior intervención policial acapararán sin duda las reacciones inmediatas tras el partido.