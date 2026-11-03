Antonio Nusa, la sensación del RB Leipzig, revela su pícaro plan para frenar a Erling Haaland antes del duelo de Champions League contra el Manchester City

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La joven promesa del RB Leipzig, Antonio Nusa, ha admitido que planea desconcentrar a Erling Haaland antes de su decisivo enfrentamiento en la Champions League. El extremo noruego, que está brillando esta temporada en la Bundesliga, quiere alterar el ritmo de su compañero de selección con un mensaje de texto antes del partido.

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Nusa se prepara para reencontrarse con Haaland

El duelo en el Red Bull Arena tiene un significado muy especial para Nusa, que se enfrentará por primera vez a su capitán en la selección, Haaland, en un partido oficial entre clubes. Los dos noruegos mantienen una estrecha amistad fuera del campo, y Nusa suele citar al delantero del Manchester City como una figura de gran influencia en su desarrollo profesional. Pese a esa amistad, Nusa está decidido a conseguir que su compatriota se marche de Alemania con las manos vacías el miércoles por la noche.

El extremo confirmó que tiene intención de ponerse en contacto con Haaland antes del pitido inicial. «Es un gran tipo. Tengo ganas de verle. Ojalá podamos ganar. Le escribiré un mensaje», declaró Nusa a Bild con una sonrisa.

El Leipzig encuentra un nuevo referente

Cuando el Leipzig dio luz verde a la venta de Yan Diomande al Real Madrid por la astronómica cifra de 125 millones de euros, muchos se preguntaron cómo reemplazaría el equipo de la Bundesliga su prolífica producción ofensiva. Sin embargo, tras el primer cuarto de temporada, la respuesta ha llegado de la mano de Nusa, de 21 años. El talento noruego ha ocupado ese vacío sin dificultades y se ha convertido en el eje de un ataque dinámico bajo la dirección de Martin Demichelis.

Las cifras de Nusa impresionan: encabeza la clasificación de participaciones en goles de su club, con cuatro tantos y seis asistencias en el inicio de la temporada. El encuentro contra el City supone la prueba de fuego definitiva para medir su progresión. Aunque el Leipzig ha recurrido a menudo al esfuerzo colectivo desde la marcha de Yan Diomande, ahora se espera que sea Nusa quien aporte la chispa creativa.

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Demichelis elogia a una promesa imparable

Demichelis ha elogiado a su joven estrella y ha admitido que se ha convertido rápidamente en una pesadilla para las defensas rivales. El exjugador del Bayern de Múnich no escatimó elogios al valorar la repentina progresión del joven prodigio, al que describió como un futbolista en un momento de forma extraordinario y responsable de aportar la chispa decisiva al ataque del equipo.

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Demichelis se mostró especialmente satisfecho con la aportación del joven al equipo. «Es difícil defenderle. Hay que ser sinceros: está en un estado de forma extraordinario y marca de verdad la diferencia», afirmó Demichelis.

El Leipzig se enfrenta a un historial intimidante

La tarea del Leipzig se complica por el sensacional registro goleador de Haaland frente al equipo alemán. El delantero noruego lleva tiempo considerando al Leipzig su rival favorito: le ha marcado nada menos que 12 goles en solo ocho partidos con el Borussia Dortmund y el City. Entre ellos figuran los cinco tantos que anotó en la victoria del City por 7-0 en los octavos de final de la Champions League, en marzo de 2023, un resultado que aún perdura en la memoria de los aficionados.

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Haaland no ha dado señales de bajar el ritmo en Europa esta temporada y ya ha marcado cuatro goles en la competición. El City, cómodamente situado en la segunda posición de la Premier League, llega a Alemania como claro favorito. Para el Leipzig, que solo ha logrado una victoria en sus tres primeros compromisos europeos, aumenta la presión por conseguir un buen resultado que mantenga vivas sus opciones de alcanzar las eliminatorias.