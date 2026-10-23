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Antonio Conte ha recurrido a las redes sociales para pronunciarse directamente sobre los crecientes rumores acerca de su futuro. El exentrenador del Nápoles despierta actualmente un gran interés en el Manchester United y la Juventus, pero insiste en que solo decidirá su próximo destino cuando se den las condiciones adecuadas.

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Conte zanja los rumores sobre un regreso inminente

El baile de entrenadores se ha acelerado en las últimas semanas, con Conte en el centro de las conversaciones. Tras su exitosa etapa en el Napoli, el técnico italiano ha sido señalado en numerosas ocasiones como el principal candidato para hacerse cargo del Manchester United, donde Michael Carrick está sometido a una enorme presión, o para regresar a la Juventus si el club decide prescindir de Luciano Spalletti. Sin embargo, Conte ha desmentido ahora que esté cerca de cerrar un acuerdo con algún nuevo club.

En un comunicado detallado que compartió en sus redes sociales, el exentrenador del Chelsea y del Inter dejó claro que no tiene prisa por volver a los banquillos. «Se me ha relacionado con numerosos clubes, pero en este momento no hay negociaciones en una fase avanzada», señala el comunicado difundido por el técnico, según cita La Gazzetta dello Sport. «Después de una etapa maravillosa y exitosa al frente del Napoli, me tomaré el tiempo necesario para valorar cómo y cuándo volver a entrenar. Será una decisión meditada, que tomaré cuando considere que se dan las condiciones adecuadas».

Desmiente los rumores sobre sus exigencias económicas

Más allá de las informaciones que lo vinculan con Old Trafford y Turín, varios medios habían apuntado que Conte planteaba importantes exigencias económicas y buscaba el control total de los fichajes. Algunos medios afirmaron que su «carácter fuerte» estaba dificultando las negociaciones con las directivas de ciertos clubes. Conte no tardó en tachar esos detalles concretos de invenciones y señaló que, dado que no se han producido conversaciones en profundidad, cualquier debate sobre su salario o su personalidad es prematuro.

El entrenador se mostró tajante al afirmar que las informaciones especulativas están dando una imagen injusta de su reputación profesional. «He leído sobre supuestas exigencias económicas y peticiones de plenos poderes que, según se dice, ya habría planteado a los clubes mencionados, así como sobre reservas relacionadas con lo que se describe como mi “carácter fuerte”. Son relatos sin fundamento porque, tal como están las cosas, no hay elementos concretos en los que basar esas valoraciones», añadió Conte.

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Las condiciones para un posible acuerdo

El mensaje de Conte también dejó claro cómo piensa afrontar futuras conversaciones. Dio a entender que solo hablaría de condiciones una vez que le presentaran un proyecto formal. Sigue abierto a la oportunidad adecuada, pero insiste en que debe existir respeto mutuo entre el entrenador y la directiva del club. Al fijar públicamente estos límites, ha recuperado el control del relato sobre su futuro profesional tras su salida del Stadio Diego Armando Maradona.

«Si surge una oportunidad concreta, ese será el momento de hablar con el club en cuestión y valorar juntos las condiciones de cualquier posible acuerdo, respetando las necesidades de cada parte y las características que definen mi trabajo como entrenador», aclaró el italiano. «Hasta entonces, cualquier hipótesis sobre mis exigencias y mi futuro profesional sigue siendo pura especulación y no puede considerarse un hecho».

Una espera con mucho en juego

El momento elegido para publicar el comunicado resulta especialmente llamativo dada la crisis que atraviesa actualmente el Manchester United. El equipo sufrió una derrota humillante ante el Como, lo que ha intensificado el escrutinio sobre la situación de Carrick. Aunque la directiva del United ha expresado su respaldo provisional al actual entrenador, la figura de Conte sigue planeando sobre el gigante de la Premier League. Del mismo modo, la Juventus sigue de cerca el mercado mientras busca volver a ser la fuerza dominante de la Serie A. Por ahora, el mundo del fútbol tendrá que esperar. Ya sea un regreso al Allianz Stadium o una llegada al Teatro de los Sueños, Conte ha dejado claro que cualquier nombramiento futuro se producirá únicamente bajo sus condiciones y en el momento que él decida, un aviso para todos los clubes interesados.