Antonio Conte no quiso arriesgar la expulsión de Alexis Sánchez

El crack chileno se ubicó junto a su socio Lukaku en la zona ofensiva la primera hora del partido. Conte temió la roja.

Luego de haberse ganado el puesto contra la Fiore, y entrado a asegurar la victoria frente a , Alexis Sánchez fue titular nuevamente, ahora en el Inter-Napoli en el Meazza, en compañía de Romelu Lukaku y relegando una vez más al banco a Lautaro Martínez. Por la 'guerra' de cara a conquistar el segundo lugar, el Nerazzurri necesitaba de un triunfo ya que Atalanta pegó temprano con su 2-1 a Parma. Lo logró, llegará en puesto de vicecampeonato a la última jornada (justamente contra los de Gasperini) y con el chileno disponible: en el Meazza, este martes evitó por detalles la tarjeta roja. Y como lo entendió Antonio Conte, le dio la última media hora al renacido Lautaro, que cerró la incertidumbre del resultado del partido.

Las últimas noticias del Inter

Más equipos

Es que Alexis, lejos de su mejor versión que se ha visto en cada uno de los juegos post corona, tuvo que bregar fuerte contra los rivales que dirige Gattuso. En el 1-0, de D'Ambrosio, frenó a Maksimovic y el serbio no llegó a tiempo a enredar al italiano. Luego se ganó una amarilla por irle desde atrás a Matteo Politano, en un contragolpe que pudo terminar perfectamente en el empate parcial. Con menos vehemencia, le cobraron falta cuando cargó a Maksimovic al filo del descanso, y cuando tras un lateral volvió a lanzar a piso a Politano -este ya ofuscado- y Conte notó que Paolo Valeri no lo había sacado del juego por la acumulación de infracciones decidió que el ex Racing era la opción más consciente para acabar la jornada.

#Video ¡Raspa Alexis! El chileno cortó la contra de con falta y se ganó la tarjeta amarilla. #SerieAxESPN. https://t.co/oj758qc5Qn — SportsCenter (@SC_ESPN) July 28, 2020

El resumen, los videos y los números del partido

La participación en el ataque de Sánchez vs. el Napoli se redujo a un remate en offside que, a quemarropa, evitó Alex Meret, y un centro fructífero que Bastoni conectó de cabeza en otra de Meret, que relevó a Ospina en el no concretado duelo gunner que prometía el escenario.