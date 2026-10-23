¿Antonio Conte, listo para el Manchester United? El técnico italiano pone DOS condiciones importantes para sustituir a Michael Carrick en Old Trafford

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Antonio Conte habría dado luz verde a su posible llegada al Manchester United, pero el exentrenador del Chelsea y la Juventus ha planteado dos exigencias importantes antes de aceptar hacerse cargo del equipo. Con Michael Carrick sometido a un intenso escrutinio tras una racha desastrosa de resultados, el técnico italiano se ha convertido en uno de los favoritos para intentar enderezar el rumbo en Old Trafford.

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Conte impone sus condiciones a la directiva del Manchester United

Tras una contundente derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League, los directivos del Manchester United se pusieron en contacto con Conte, según se informa. Las conversaciones se intensificaron el miércoles por la noche y el italiano mostró un gran interés en regresar a la Premier League. Sin embargo, según informa La Repubblica, el entrenador ha fijado dos condiciones estrictas antes de aceptar el puesto en Old Trafford.

Conte exige tener plena autoridad sobre la estrategia de fichajes del club para garantizar que todas las incorporaciones encajen en su idea táctica. Además, el exentrenador del Nápoles y el Inter reclama libertad total para elegir a su propio cuerpo técnico y se niega a mantener al actual. La cúpula del United estudia ahora si acepta estas exigencias mientras evalúa sus opciones.

La directiva, dividida sobre el próximo entrenador

Getty Images

Entre bastidores, los máximos responsables del club están divididos, según se informa, sobre quién sería el candidato ideal para tomar las riendas si Carrick es destituido. Aunque Conte es uno de los nombres destacados que se barajan, Jason Wilcox y Christopher Vivell discrepan sobre los próximos pasos del club.

Vivell apuesta decididamente por Julian Nagelsmann, exentrenador del Bayern de Múnich, para liderar la reconstrucción. Wilcox, en cambio, prefiere a un técnico con experiencia contrastada en la Premier League que pueda estabilizar de inmediato el vestuario.

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Además de Conte, Wilcox ha elaborado una lista de candidatos centrada principalmente en entrenadores de clubes ingleses. Eddie Howe, del Newcastle United; Fabian Hurzeler, del Brighton; y Unai Emery, del Aston Villa, son considerados alternativas viables si no se llega a un acuerdo con el italiano.

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Carrick no presta atención a los rumores de destitución tras la humillación ante el Como

Mientras tanto, Carrick lucha por conservar su puesto tras lograr solo dos victorias en los 11 primeros partidos del United esta temporada. Pese a las crecientes especulaciones sobre su futuro, el técnico de 45 años insiste en que su principal preocupación es la alarmante caída del nivel del equipo, no la continuidad en su cargo.

Tras la dura derrota en Italia, el entrenador del Manchester United declaró: «Escuchad, no he pensado en mi situación. [Pienso] en los aficionados. Yo era uno de ellos viendo aquello y no estaba nada contento.

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«Ahora mismo no se trata de mí ni de cómo me siento al respecto. Se trata más bien de cómo queremos ser y cómo deberíamos ser como equipo y como club de fútbol. Y, como he dicho, los resultados a veces van y vienen, pero hay que hacer las cosas de una determinada manera. Y esa no fue la manera».

El duelo ante el Bournemouth podría decidir el futuro de Carrick

Getty Images

Se espera que Carrick siga en el banquillo del United para su próximo partido de Premier League contra el Bournemouth este fin de semana. El entrenador, sometido a una gran presión, comparecerá ante los medios el viernes y tendrá que responder a preguntas insistentes tanto sobre su continuidad como sobre los rumores en torno a Conte.

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Con la directiva manteniendo abiertamente conversaciones con candidatos externos, solo una victoria convincente ante el Bournemouth bastará para que Carrick gane más tiempo en Old Trafford. Los resultados de los próximos días determinarán, en última instancia, si el club decide destituirlo y aceptar las exigencias de Conte.







