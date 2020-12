Antonio Conte: "¿Biscotto en el Real Madrid-Borussia? Esto es la Champions League, no un torneo de bar"

El técnico italiano confía en la honestidad de los otros equipos de su grupo y espera ganar para poder estar en octavos de final

En el lo tienen claro.No creen que haya "biscotto" en la última jornada de su grupo de . Los italianos dependen prácticamente de sí mismos. Pero ojo, con un matiz. Aunque los italianos ganen al Shakhtar en MIlán este miércoles, podrían quedar fuera siempre y cuando y Borussia Mönchengladbach empaten en el otro partido del grupo. Si eso pasara, estaría fuera el Inter y se clasificarían alemanes y españoles. Hoy le han hablado de esa posibilidad a Antonio Conte, entrenador del Inter, que se ha mostrado tajante.

Del posible 'biscotto', expresión precisamente italiana, Conte ha querido ser contundente:"No me preocupa el resto. Hablamos de la Champions y de grandes clubes, no de un torneo de bar. Espero que nadie pueda afrontar este tipo de situaciones porque es algo deprimente para nosotros escuchar algo así. Todos jugarán para ganar su partido", continuó el técnico transalpino.

Conte añadrió: "La realidad es que tenemos que ganar a un excelente equipo y tenemos problemas importantes para hacer la alineación. Hace una semana estábamos muertos antes del partido ante el Borussia. Ahora tenemos un rayo de luz y tenemos que pensar en ganar". Por último, comentó que el Shakhtar "es un buen equipo con un buen entrenador. Ellos tienen dos resultados posibles, nosotros solo uno", afirmó.

Más equipos

¿Qué es un 'biscotto'?

El término proviene de la tradición futbolística italiana y se popularizó en todo el mundo en 2004 durante la que se disputó en . En aquel torneo, quedó eliminada en la fase de grupos después de que y empataran a dos, el único resultado que valía a ambas para meterse en cuartos de final.