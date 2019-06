Antoine Griezmann: "No sé si seguiré en LaLiga española"

El delantero francés se da un plazo de dos semanas para tomar una decisión sobre su futuro

Antoine Griezmann sigue siendo jugador del Atlético de Madrid, aunque ambas partes hayan asumido ya que su tiempo se ha terminado. Queda por encontrar el equipo que quiera afrontar la operación, llevarse por 120 millones de euros -que es la cláusula a partir del 1 de julio- y un sueldo abultado a un jugador excelente aunque también con sus cosas, esa propensión a hacer de la vida y las renovaciones de contrato un gran drama. De momento, compás de espera, aunque el futbolista no cree que este proceso se vaya a alargar demasiado.

"Yo soy el primero que quiere que mi futuro se decida, pero hay que esperar. No sé si seguiré en española, igual en dos semanas se sabe algo", afirmó el delantero francés. El siempre fue el principal candidato en hacerse con los servicios de Griezmann, y el jugador no lo descarta, pero tampoco asegura seguir en el campeonato. Su llegada al club, que parecía hecha, se vio enturbiada ante las informaciones que decían que la plantilla azulgrana no es muy favorable a la contratación.

Griezmann, en todo caso, no va a preocuparse demasiado, no va en su carácter. "Quiero jugar al fútbol y divertirme", explicaba a los medios tras la victoria de ante Andorra por 0-4, un partido que marca el final de su temporada antes de marcharse de vacaciones y que supuso un alivio para la selección gala, pues unos días antes perdió con estrépito ante .

Se desconoce el modo en el que Griezmann anunciará su decisión, algo importante en él, que pasará a la historia del fútbol europeo por su documental del pasado año en el que anunciaba que se quedaba en el Atlético. Esta temporada, de momento, llama a la paciencia. "Hay que tener un poco de paciencia. Todavía es pronto", explicaba tras el encuentro. Hay suspense, una estrella busca equipo.