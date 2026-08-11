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Antiguo objetivo del Real Madrid: el Barcelona da el primer paso para cerrar un fichaje de LaLiga

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Su agente habló sobre el fichaje

El Barcelona ha dado un paso oficial hacia un nuevo fichaje procedente de LaLiga para reforzar sus filas de cara a la nueva temporada. 

La salida de Ronald Araújo hacia el Liverpool ha abierto la puerta a que el Barcelona reconsidere sus planes defensivos.

Con la marcha del jugador a Inglaterra, Deco, director deportivo del Barcelona, ha comenzado a estudiar nuevas opciones para reforzar el eje de la defensa, en medio de un difícil equilibrio entre las necesidades defensivas del equipo y otras prioridades en el mercado de fichajes.

Por su parte, André Cury, agente de Natan, defensa del Real Betis, dijo en una entrevista con el sitio "Iram News": "Es cierto que el Barcelona está interesado en fichar a Natan, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna oferta oficial".

Y añadió: "El Barcelona no se ha puesto en contacto conmigo, pero sí lo ha hecho con la dirección del Betis. Si recibe una oferta, creo que podrá marcharse".

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Así reveló Cury el interés del Barcelona por el defensa del Real Betis, en un momento en el que el conjunto blaugrana busca incorporar a un central para ocupar el lugar de Ronald Araújo, que ya se ha incorporado al Liverpool.

En cambio, el Betis necesita generar liquidez económica para lograr el equilibrio financiero, y puede conseguirlo con la venta de Natan, cuyo contrato con el equipo finaliza en 2030.

Cabe recordar que el defensa brasileño Natan ya fue objetivo del Real Madrid, pero la operación no se concretó.

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