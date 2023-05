Anticorrupción recibió un informe del patrimonio inmobiliario de cuatro árbitros al que no dio trascendencia

El Debate había publicado que Clos Gómez, Jaime Latre, Hernández Hernández y Sánchez Martínez, estaban siendo investigados

Anticorrupción se ha pronunciado sobre la información que había publicado El Debate y, según la cual, la Fiscalía estaba investigando un informe en el que se detallaba el abultado patrimonio de cuatro colegiados de élite. Se trataba, siempre según esta publicación, de Carlos Clos Gómez, Santiago Jaime Latre, José María Sánchez Martínez y Alejandro Hernández Hernández.

Pues bien, la Fiscalía Anticorrupción, ha aclarado que ese informe partió de la iniciativa de una persona que entregó a una fiscal un dossier en el que señalaba que estos cuatro árbitros habían aumentado su patrimonio de forma considerable comprando inmuebles al contado.

Pero ese documento, según anticorrupción, no tenía ninguna base, por lo que no había motivo para elevar lo expuesto a un caso. La conclusión a la que llegaron tras el análisis de las 55 páginas, es que "no había por donde cogerlo", de manera, que el informe, presentado por alguien anónimo, no está siendo investigado.

En la Federación califican lo publicado como una noticia infundada ya que, en ningún momento, la Fiscalía ha elevado el escrito a la categoría de expediente.

Según ElDebate.com, la Fiscalía estaba estudiando el informe en el que se detallaban las adquisiciones inmobiliarias de los cuatro árbitros en cuestión.

Anticorrupción da carpetazo al asunto con este desmentido. No hay caso y el informe confidencial al que decía haber accedido en exclusiva El Debate, no tenía ningún fundamento.