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Anthony Gordon sigue justificando su elevado precio de fichaje en el Barcelona. Una noche histórica en la Champions League le ha permitido superar un récord que Cristiano Ronaldo ostentaba desde hacía años. El internacional inglés fue decisivo en la contundente actuación del Barcelona en Azerbaiyán y demostró por qué el club catalán apostó con tanta decisión por ficharlo el verano pasado.

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Gordon lidera la contundente victoria del Barcelona en Bakú

Gordon fue elegido mejor jugador del partido el miércoles por la noche, cuando el Barcelona se impuso con comodidad al Sabah por 4-1 en la Champions League en el Estadio Olímpico de Bakú. El extremo inglés marcó dos goles en Azerbaiyán y lideró otra victoria europea contundente del conjunto catalán.

Su último doblete prolonga una impresionante primera temporada en España tras su traspaso por 69 millones de libras en mayo. Aunque su llegada despertó inicialmente cierto escepticismo, Gordon suma ya cinco goles y cinco asistencias en todas las competiciones y se está consolidando rápidamente como uno de los fichajes más destacados del verano.

Gordon supera los récords de Ronaldo y Benzema en la Champions League

Con sus dos goles ante el Sabah, Gordon se convirtió en el primer jugador de la historia de la Champions League que marca seis goles a domicilio en un mismo país durante un año natural. Superó así la anterior marca de cinco, compartida por los exjugadores del Real Madrid Cristiano Ronaldo, que la alcanzó en Turquía en 2013, y Karim Benzema, que la igualó en Inglaterra en 2022.

El doblete también dio a Gordon el récord histórico de goles a domicilio en un mismo país para un jugador inglés en la Champions League. Sus dos últimos tantos en Azerbaiyán se suman a los cuatro que marcó allí con el Newcastle ante el Qarabag en la competición de la temporada pasada.

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Una mentalidad ofensiva sin tregua alimenta su idilio con Bakú

La eficacia de Gordon en Bakú reflejó la filosofía ofensiva que impulsa al Barcelona en su campaña europea. El atacante aseguró que los visitantes no levantaron el pie del acelerador ni siquiera después de tomar el control del encuentro. Tras el pitido final, declaró: «Incluso cuando ganábamos 3-0, no dejamos de atacar. Seguimos intentando marcar. Es nuestro estilo y creo que es muy importante».

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Pese a llevarse el premio al mejor jugador del partido y establecer dos récords históricos, el exdelantero del Newcastle admitió que se marchó del campo algo frustrado por no haber logrado un triplete. Añadió: « Bakú debe de ser un lugar muy especial para mí ... Debería haber marcado otro triplete esta noche, pero desaproveché esa ocasión con la izquierda».

Le esperan la visita al Deportivo y el duelo contra el Manchester City

El Barcelona se centra ahora en su visita al Deportivo este fin de semana, donde Gordon intentará aumentar su cuenta goleadora de esta temporada. Mantener ese ritmo ofensivo será fundamental para que el conjunto catalán prolongue su buena dinámica.

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La competición europea se reanudará el 8 de diciembre, cuando el Barcelona reciba al Manchester City en el Camp Nou. Con Gordon batiendo récords en Europa, el partido supondrá otra gran prueba para el fichaje del verano.