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Anthony Correia (44) ha hablado ante los medios por primera vez desde su destitución en el FC Utrecht. El simpático técnico asistió a una velada para patrocinadores del equipo amateur RKVV Velsen.

Pieter de Waard, exdirector general del Telstar, y Anthony Correia, exentrenador de los Leones Blancos, mantuvieron durante el encuentro una conversación sincera.

«Los meses en el FC Utrecht fueron bonitos, pero la ruptura duele muchísimo, por supuesto», declaró Correia en sus primeras palabras desde su destitución en Utrecht.

Así lo recoge el medio local IJmond360, también presente en la velada, en la que Correia expresó su deseo de volver pronto a entrenar.

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«Espero encontrar pronto un nuevo reto», afirmó el técnico recién destituido, al que Mark Otten sustituye en el Utrecht, al menos de momento.

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Otten era el entrenador del Jong FC Utrecht y, hace unos años, hizo junto a Correia el curso de entrenadores de la federación neerlandesa de fútbol. Ahora es su sustituto.

La dolorosa derrota en casa ante el SC Cambuur (2-3) acabó siendo decisiva para la destitución de Correia. El FC Utrecht ocupa el 15.º puesto de la Eredivisie tras la jornada anterior.

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Bajo la dirección de Correia, el FC Utrecht perdió siete de sus primeros trece partidos de liga. Las tres últimas derrotas llegaron ante el Telstar, candidato al descenso, un NEC en apuros y el Cambuur, recién ascendido.

Ante esa situación, la directiva del club se vio obligada a intervenir. Otten asume el cargo de forma interina, aunque el director deportivo Jordy Zuidam no descarta que acabe convirtiéndose en el nuevo entrenador definitivo.