Anthony Correia quiere fichar a la estrella del Telstar para el FC Utrecht

Jochem Ritmeester van de Kamp interesa al FC Utrecht, según el fiable observador de clubes Edjeuitnoord en X.
Según Jeroen Kapteijns, de De Telegraaf, el fichaje del técnico del Telstar, Anthony Correia, por el FC Utrecht ya está cerrado.
El propio Correia restó importancia al interés del club en una entrevista con ESPN, donde afirmó solo haber «tomado un café» con los representantes del FC Utrecht.
Además, Correia ya influiría en los fichajes: quiere llevarse a Ritmeester van de Kamp a De Galgenwaard.
El centrocampista de 22 años juega esta temporada cedido en Velsen-Zuid y regresará en verano al Almere City.
Según el observador del club, el FC Utrecht no será el único equipo en presentarse en Almere, pues también sc Heerenveen y Fortuna Sittard siguen de cerca al talento del Telstar.