Para entender lo que significa el Real Zaragoza para Ander Herrera, hay que viajar más de 30 años atrás, hasta mayo de 1995. El futuro internacional español tenía entonces apenas cinco años y seguía absorto el partido por televisión. Su club del alma, de una ciudad de unos 700.000 habitantes en el noreste de España, disputaba aquel miércoles por la noche uno de los encuentros más importantes de su historia: se enfrentaba al Arsenal en el Parque de los Príncipes de París.

La final de la Recopa de Europa se celebraba en la capital francesa. Pedro, el padre de Ander, que unos años antes había jugado en el Zaragoza, la vivía de cerca como director deportivo. Su hijo animaba desde casa y sufría mientras el partido llegaba a la prórroga con 1-1 en el marcador.

Algo más de media hora después, ya se preparaba para tener que soportar también una tanda de penaltis. Pero entonces llegó aquel momento increíble en el minuto 120.

Nayim, centrocampista del Zaragoza, levantó brevemente la mirada a unos 40 metros de la portería del equipo londinense y golpeó con fuerza el balón, que venía botando, hacia la portería. Fue una genialidad: Nayim había visto que el guardameta del Arsenal, el legendario David Seaman, conocido también por algún que otro episodio disparatado, estaba un poco demasiado adelantado. El balón trazó una alta parábola en el cielo nocturno de París. Seaman retrocedió desesperadamente, pero no logró tocarlo lo suficiente para impedir que cruzara la línea de gol. Lo que siguió fue una explosión de euforia: la de Nayim y sus compañeros, la de todo Zaragoza y, por supuesto, la de la familia Herrera en casa.

«Mirad la diferencia que hay hoy entre el Real Zaragoza y el Arsenal, pero antes nos medíamos a esos gigantes», declaró Herrera hace unas semanas a la BBC. El futbolista de 37 años, que en su día pasó, entre otros destinos, cinco años en el Manchester United y tres en el Paris Saint-Germain compitiendo por los títulos más importantes y jugando con algunos de los mejores futbolistas del mundo, vuelve a vestir desde el verano la camiseta del Real Zaragoza. Un regreso romántico que lo es aún más porque Herrera no cobra ni un céntimo de su club de origen. Juega gratis, por puro amor a una entidad orgullosa que esta temporada había caído a la tercera categoría del fútbol español.

Por qué Ander Herrera juega sin sueldo en el Real Zaragoza

«No necesito un contrato. He tenido una carrera muy exitosa y he cuidado mis finanzas, así que puedo hacerme este regalo: ponerme esta camiseta... gratis, porque quiero ayudar al club, al equipo y a la ciudad», explica Herrera sobre los motivos de su decisión tan especial. Para él es una cuestión profundamente personal estar presente y ayudar en el lugar donde están sus raíces, en la que posiblemente sea la situación más difícil que haya atravesado el Real Zaragoza.

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Y, como la situación económica del Zaragoza es bastante precaria, Herrera renuncia a cualquier salario. «Le debo muchísimo a este club y a su gente. Sin el Real Zaragoza, probablemente nunca habría llegado a ser profesional», subrayó recientemente el centrocampista en una entrevista con la leyenda del United Rio Ferdinand en su canal de YouTube. «Los aficionados tenemos la responsabilidad de ayudar al equipo en esta situación», afirma. Él se considera ante todo seguidor del Zaragoza, no solo jugador. «Estoy orgulloso de lo que he conseguido en el fútbol y, por supuesto, también en el aspecto económico. Por eso no necesito el dinero. Quería jugar gratis, ayudar gratis», insiste Herrera, que en el United y el PSG tuvo, como es lógico, contratos de varios millones.

El Zaragoza es hoy un equipo de tercera categoría, pero la situación era muy distinta cuando Herrera crecía ligado al club, en el que su padre fue director deportivo de 1993 a 2012. En las décadas de 1990 y 2000, el Zaragoza era casi siempre un equipo plenamente consolidado en Primera División y llegó incluso a ocupar puestos altos de LaLiga. En 1994 terminó tercero y ganó la Copa del Rey; un año después llegó el mencionado título de la Recopa de Europa. En 2001 y 2004 sumó otros triunfos coperos nacionales, y en el año 2000 terminó sorprendentemente cuarto en LaLiga, por delante del Real Madrid y a solo un punto del entonces subcampeón, el FC Barcelona.

Ander Herrera llegó al Real Zaragoza con 14 años

Herrera vivió todo aquello de niño y adolescente, y soñaba con jugar algún día en el Zaragoza. A los 14 años ingresó en la cantera de su club favorito y ya entonces demostró su lealtad. «En la cantera del Zaragoza era uno de los mejores jugadores y tuve la posibilidad de irme a otro sitio. Pero no quería marcharme», contó Herrera a la BBC. Seguramente le entristeció el descenso del Zaragoza de LaLiga en 2008, aunque aquello también aumentó, naturalmente, sus posibilidades de dar el salto al primer equipo.

Medio año después debutó con los profesionales, se hizo poco a poco con un puesto de titular y contribuyó al ascenso inmediato. Después también se adaptó bien a la categoría superior: logró dos permanencias con el Zaragoza, llegó a la selección española sub-21 y fue una de las figuras decisivas en la conquista del Europeo sub-21 de 2011. En un equipo repleto de futuras estrellas como David de Gea, Javi Martínez, Thiago Alcántara o Juan Mata, Herrera brilló con esa mezcla de mediocentro defensivo, interior y mediapunta tan propia de su juego. Marcó el primer gol en la victoria por 2-0 de la final ante la Suiza de Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri.

Dejó el Zaragoza aquel verano para dar el siguiente paso en su carrera en el Athletic de Bilbao. Su rendimiento fue tan bueno que, en 2014, el Manchester United pagó 36 millones de euros por su traspaso. Disputó casi 200 partidos con el gran club inglés, se marchó al PSG en 2019 y, durante sus tres años allí, jugó junto a superestrellas como Neymar, Kylian Mbappé o Lionel Messi.

Ander Herrera se rinde a Lionel Messi: «Era una locura»

¿Con cuál de los tres disfrutó más jugando? «Con Leo, por supuesto», respondió Herrera en su conversación con Rio Ferdinand. «Nunca volveremos a ver a alguien como él. No solo en los partidos: en todos y cada uno de los entrenamientos... Podía contar sus pérdidas de balón en los entrenamientos: siempre eran cero. En el rondo nunca tenía que ir al medio porque nunca cometía un error. Era una locura», recordó Herrera sobre la magia de Messi.

Tras su etapa en París, ya apostó una vez por un regreso romántico cuando volvió al Athletic de Bilbao en 2022. En el tramo final de su carrera, Herrera volvió a ser noticia a principios de 2025 con otro fichaje especial. Se incorporó a Boca Juniors, uno de los grandes clubes argentinos, al que admira desde niño. Y esa admiración también tiene mucho que ver con el Real Zaragoza.

Más concretamente, con la labor de su padre, Pedro, como director deportivo del club de su ciudad. De niño, Ander vio cómo llevaba a numerosos jugadores argentinos al Zaragoza. Entre otros, fichó en 1996 directamente de Boca a Kily González, que más tarde sería estrella del Valencia. «Le pregunté a mi padre por qué fichaba a tantos jugadores argentinos y me dijo: “Nunca te dejan tirado. Cuando las cosas se ponen difíciles y van en la dirección equivocada, siempre asumen la responsabilidad y luchan”», explicó Herrera hace unos años a ESPN sobre el origen de su predilección por el fútbol argentino.

Por qué Ander Herrera también es un admirador de Boca Juniors

Y Boca le cautivó de una forma especial. Cuando su padre viajaba a Argentina para observar jugadores, siempre tenía que llamarlo desde la mítica Bombonera para que pudiera escuchar el ambiente del estadio de Boca. No le importaba que en España, donde él estaba, casi siempre fuese plena madrugada. Eso tampoco le impedía admirar especialmente a un ídolo de Boca. «A veces me quedaba despierto hasta las dos o las tres de la madrugada para ver a Boca y a Juan Román Riquelme», dice con admiración sobre el legendario mediapunta. «Me maravillaba verlo jugar. Te hace sentir una falsa seguridad, parece que ralentiza el juego. Pero entonces acelera de repente y, antes de que te des cuenta de lo que pasa, ya es demasiado tarde».

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Como era de esperar, Herrera se ganó desde el principio el cariño de la afición de Boca. Pasó un año y medio en Buenos Aires y disputó un total de 29 partidos oficiales, en los que marcó un gol, con el club de sus amores fuera de Europa. ¿Y qué pasó con el Zaragoza en los 15 años transcurridos desde la marcha de Herrera en 2011?

El Real Zaragoza permaneció otros dos años en Primera División, pero desde su descenso en 2013 no ha regresado a LaLiga. El club ya arrastraba una enorme deuda en tiempos de Herrera y los problemas económicos pasaron a ser una seña de identidad de la entidad. En el terreno deportivo, trabajó sin éxito para volver a la máxima categoría española. En 2018 y 2020 terminó tercero, muy cerca del ascenso directo, y tampoco consiguió subir mediante los playoffs en ninguno de esos dos años.

Aquello fue algo parecido a un último destello. En los años posteriores a 2020, el Zaragoza se fue convirtiendo cada vez más en un equipo de la zona media de la tabla de Segunda División, hasta tocar fondo la temporada pasada. A finales de mayo, tras un 1-1 en el campo de Las Palmas en la penúltima jornada, quedó claro que el Zaragoza tenía que descender a tercera categoría.

El Real Zaragoza sigue siendo décimo en la clasificación histórica de LaLiga

«La caída de un gigante», tituló Marca. Pese a no jugar en Primera División desde 2013, el Zaragoza sigue siendo décimo en la clasificación histórica de LaLiga, en algunos casos muy por delante de clubes consolidados como el Celta de Vigo, el Villarreal, Osasuna o el Getafe.

La ira de los aficionados por el desplome de su club se dirige principalmente contra Jorge Mas. El multimillonario estadounidense, que junto a su hermano y David Beckham también es uno de los propietarios del Inter Miami de Messi, llegó al Zaragoza en 2022 y desde entonces es su accionista mayoritario y presidente. Aunque Mas ha conseguido reducir considerablemente la deuda, bajo su dirección los resultados deportivos no han dejado de empeorar.

Así, la realidad actual en La Romareda, el estadio del Zaragoza, es la tercera categoría. El recinto, que debe ser sede del Mundial de 2030 organizado en España, Portugal y Marruecos, se encuentra actualmente en reconstrucción. «Fue muy triste para todos nosotros», dice Herrera sobre el descenso. «El Real Zaragoza pertenece a Europa. Debería luchar por títulos y enfrentarse a los clubes más grandes de España y de Europa».

Sueños de ascenso con Ander Herrera: el Real Zaragoza ha empezado fuerte en tercera categoría

El exjugador del PSG regresó al Zaragoza a mediados de julio entre un gran entusiasmo y firmó por un año. A finales de agosto, en el estreno liguero, volvió a vestir por primera vez en más de 15 años la camiseta del club al que tanto quiere y salió como capitán. Aunque aquel comienzo acabó mal, con una derrota por 0-2 ante el Gimnàstic de Tarragona, el Zaragoza ha sumado nada menos que 17 puntos en los siete partidos posteriores. Herrera solo pudo participar en tres de ellos y estuvo un mes apartado por problemas físicos. El domingo, sin embargo, reapareció en el 0-0 en Murcia: entró cuando faltaban algo más de 20 minutos para el final.

Con Herrera o sin él, al equipo le ha ido bien hasta ahora: tras ocho jornadas, el Zaragoza es segundo, empatado a puntos con el líder, el Villarreal B. «Desde el primer día no quise hablar demasiado del pasado», dice Herrera, que prefiere mirar hacia delante. «Hemos hablado demasiado de lo que hicimos mal. Nos duele lo que ha pasado en los últimos años, todas esas cosas negativas. Dejemos de lamentarnos por el pasado y construyamos el futuro», insiste el veterano, que desea que los pequeños aficionados del Zaragoza puedan vivir noches como la que él vivió una vez. Por ejemplo, la de mayo de 1995, en casa, delante del televisor.