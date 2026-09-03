El caso del jugador del Real Madrid Raúl Asencio ha experimentado un nuevo giro, después de que las dos jóvenes que aparecieron en unos vídeos de contenido sexual confirmaran que retiraban las acciones contra los cuatro futbolistas acusados en la causa, lo que llevó a la Fiscalía a retirar el cargo dirigido al defensa del conjunto blanco por el delito de revelación de secretos y violación de la intimidad.

Asencio compareció junto a sus excompañeros en la academia del Real Madrid, Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, ante el tribunal a raíz del caso, antes de que las dos jóvenes confirmaran ante la jueza del Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, al inicio del juicio, el perdón a los cuatro acusados, según el diario "As".

Esta renuncia permitió a la Fiscalía retirar el cargo relativo al delito de difundir o compartir imágenes y vídeos de naturaleza íntima sin el consentimiento de sus protagonistas, una acusación que incluía a Asencio y al resto de los imputados.

Otras acusaciones que no incluyen a Asencio

En cambio, la renuncia de las dos jóvenes no afecta a las acusaciones relacionadas con material pornográfico de menores, dirigidas únicamente a Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, sin incluir a Asencio.

Estas acusaciones están vinculadas a la grabación de un vídeo sexual con una menor, ya que una de las dos chicas tenía 16 años en el momento en que ocurrieron los hechos en el año 2023, un delito en el que la acusación no decae por el simple hecho de la renuncia o el perdón de la víctima.

Tras escuchar las declaraciones de las dos jóvenes, la jueza decidió suspender temporalmente la sesión.

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Detalles del caso

Los hechos del caso se remontan al verano del año 2023, cuando Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García eran compañeros de Raúl Asencio en la academia del Real Madrid, donde los tres mantuvieron una relación sexual consentida con dos jóvenes en un club de playa de la zona de Amadores, al sur de la isla de Gran Canaria.

Sin embargo, las acusaciones se refieren a que los jugadores, según lo recogido en la causa, tomaron fotos y grabaron vídeos del suceso sin el consentimiento de las dos jóvenes, antes de compartir este material a través de la aplicación "WhatsApp" con otras personas, pese a que las dos jóvenes reclamaron que lo borraran.

Uno de estos vídeos llegó más tarde al teléfono de Asencio, quien se enfrentaba a una acusación por mostrarlo a una tercera persona, sabiendo, según la acusación, que el vídeo había sido grabado sin permiso y que las dos jóvenes habían reclamado que se borrara.

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