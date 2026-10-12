Antes del regreso emotivo: Giroud revela el secreto de su salida del Arsenal

Olivier Giroud, delantero del Lille, reveló el verdadero motivo de su salida del Arsenal, y aseguró que se vio obligado a tomar esa decisión para garantizar su lugar en la lista de la selección de Francia que disputó el Mundial 2018.

Según el diario británico "Mirror", el delantero francés dejó las filas del Arsenal en enero de 2018 para incorporarse al Chelsea, uno de los rivales de su exequipo en la Premier League.

Giroud había marcado 105 goles en 253 partidos con la camiseta del Arsenal, después de que lo fichara el entrenador francés Arsène Wenger.

Giroud se prepara para regresar al norte de Londres esta semana, cuando el Arsenal, campeón de la Premier League, se enfrente a su actual equipo, el Lille, en la Champions League.

El delantero francés habló de su etapa en el Arsenal: "Cuando llegué al Arsenal, mi rendimiento mejoró mucho gracias a los fundamentos diarios en los que trabajábamos durante los entrenamientos".

Y añadió: "Trabajábamos en el desarrollo de las habilidades técnicas y en finalizar los ataques con un solo toque, además de la construcción del juego y los pases que ayudan a que la jugada continúe, el juego a un toque con tus compañeros y la finalización rápida de las ocasiones dentro del área".

Y continuó: "Era un ejemplo perfecto. Mejoré mucho en ese aspecto y me convertí en el delantero referencia al que los jugadores podían recurrir para pasarle el balón y utilizarlo en la construcción de los ataques. Tenía una relación magnífica con mis compañeros en aquella época. El estilo de Wenger se basaba en un juego rápido y fluido, y era muy divertido de ver".

Y prosiguió: "Está claro que los espacios dentro del área ahora son más reducidos, y además los equipos defienden muy atrás y se replieguen mucho. Es extremadamente difícil ejecutar eso en la actualidad, pero veo mucho al Arsenal y noto que hay algunas similitudes en su estilo de juego, ya que el equipo siempre intenta aumentar la velocidad del juego en el último tercio ofensivo".

Y agregó: "No quieres dejarle al rival ningún espacio dentro del área. Y eso es fantástico. Puedo ver muchas similitudes entre el equipo de Wenger y el equipo actual".

Sobre los motivos por los que eligió marcharse del Arsenal, Giroud, de 40 años, dijo: "Fue parte de mi carrera profesional y de mi etapa en el fútbol. Tenía que dejar el club para poder participar en el Mundial 2018, y ya sabemos cómo terminó la historia".

Y concluyó: "Me dio mucha tristeza dejar el club, pero estaba obligado a tomar esa decisión. Fue una decisión difícil en mi carrera, pero era necesaria e importante para continuar mi trayectoria profesional. Y es maravilloso volver a los 40 años con un club francés y jugar contra el Arsenal dirigido por Mikel Arteta".



