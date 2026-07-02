La crisis del argelino Riyad Mahrez, estrella del Al-Ahly, con el club saudí se ha agravado horas antes de que su selección enfrente a Suiza en el Mundial 2026.

La selección de Argelia se medirá a Suiza este viernes en el BC Place de Vancouver, Canadá, en la ronda de 32 del Mundial 2026.

Poco antes del encuentro, el periodista saudí Mohamed Al-Bakiri informó que el Al Ahly planea prescindir de Mahrez la próxima temporada, pese a que su contrato sigue vigente.

Según varios medios, el Al-Ahli activó una cláusula que le permitía rescindir el contrato de forma unilateral antes del 30 de junio, a cambio de 15 millones de dólares.

Según Al-Bakiri, el agente de Mahrez contactó indignado a la directiva, pues no había recibido notificación oficial.

El agente recordó que el jugador viajó al Mundial confiado en cumplir su contrato, pero la directiva le dio un plazo de dos semanas para decidir.

El periodista saudí Sultan Al-Shammari afirmó que el club actuó con profesionalidad, pues avisó a Mahrez y a su agente antes de que expirara la cláusula el 30 de junio.

Shammari añadió que el club quería posponer la decisión hasta después del Mundial 2026, pero el plazo del cláusula venció.

El periodista acusó al agente de agravar la crisis al difundir versiones que, según él, eran inexactas para presionar a la afición y revertir la decisión.

Mahrez, fichado en 2023 del Manchester City, ha sido una de las estrellas del Al-Ahli y ha ayudado a ganar dos veces la Liga de Campeones de Asia y una la Supercopa saudí.