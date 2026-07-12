Antes del partido del Mundial, Konaté responde a Yamal con palabras contundentes

Tras eliminar a Marruecos, Francia está a un paso de su tercera final consecutiva del Mundial, tras ganar en 2018 y perder en 2022 contra Argentina.

Para alcanzarlo, el martes deberá superar en semifinales a España, liderada por Lamine Yamal.

Será una revancha: en las dos últimas semifinales, la Euro 2024 (2-1) y la Liga de Naciones 2025 (5-4), España venció a Francia.

Tras vencer a Bélgica en cuartos (2-1), Lamine Yamal advirtió: «Hemos derrotado a Francia en los dos últimos duelos. Si Francia debe temer a alguien, ese somos nosotros... Ya veremos qué pasa, pero no tenemos miedo».

Ibrahima Konaté, defensa francés, respondió: «No nos importa lo que se diga».

El nuevo jugador del Real Madrid añadió en rueda de prensa: «No debemos temer a nadie; hay que mantenerse humildes y no caer en esa trampa en esta fase del torneo».

Y concluyó: «Puede decir lo que quiera; nosotros nos prepararemos lo mejor posible. Al final del partido veremos quién gana».