Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Antes del partido del Mundial, Konaté responde a Yamal con palabras contundentes

Francia vs España
Francia
España
World Cup
I. Konate
L. Yamal
Francia
España
EE. UU.

Un duelo muy esperado en las semifinales del Mundial

Tras eliminar a Marruecos, Francia está a un paso de su tercera final consecutiva del Mundial, tras ganar en 2018 y perder en 2022 contra Argentina.

 Para alcanzarlo, el martes deberá superar en semifinales a España, liderada por Lamine Yamal.

Será una revancha: en las dos últimas semifinales, la Euro 2024 (2-1) y la Liga de Naciones 2025 (5-4), España venció a Francia.

 Tras vencer a Bélgica en cuartos (2-1), Lamine Yamal advirtió: «Hemos derrotado a Francia en los dos últimos duelos. Si Francia debe temer a alguien, ese somos nosotros... Ya veremos qué pasa, pero no tenemos miedo».

Ibrahima Konaté, defensa francés, respondió: «No nos importa lo que se diga».

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
España crest
España
ESP

El nuevo jugador del Real Madrid añadió en rueda de prensa: «No debemos temer a nadie; hay que mantenerse humildes y no caer en esa trampa en esta fase del torneo».

Y concluyó: «Puede decir lo que quiera; nosotros nos prepararemos lo mejor posible. Al final del partido veremos quién gana».

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google