Antes del partido contra Uruguay, Al-Oweis y Al-Aqidi visten la camiseta de Noir

En la preparación de la selección saudí para su debut contra Uruguay en el Mundial 2026, los porteros Mohammed Al-Owais y Nawaf Al-Aqidi usaron gafas de entrenamiento especiales.

Esta medida, incluida en un programa técnico avanzado, busca mejorar su velocidad de reacción, concentración y anticipación visual mediante ejercicios que reducen el tiempo de respuesta y simulan acciones rápidas en el área.

Se trata de una técnica moderna que ya usaron grandes porteros como el alemán Manuel Neuer para mejorar la reacción y la toma de decisiones bajo presión.









El cuerpo técnico busca que todo el plantel llegue en óptimas condiciones al duelo contra Uruguay, una de las favoritas del Grupo H, que completan España y Cabo Verde.

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El objetivo es que los porteros respondan mejor ante disparos inesperados, uno contra uno y remates desde corta distancia, y que perfeccionen su posicionamiento y reacción en momentos clave.

Esta metodología, que integra aspectos mentales, visuales y físicos, busca situar al equipo técnico a la vanguardia del entrenamiento moderno.

La selección saudí confía en que esta preparación se note en el rendimiento de sus porteros ante la previsible presión ofensiva de Uruguay desde el inicio.