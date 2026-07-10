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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Antes del partido contra Noruega, un extraño suceso sacude la concentración de Inglaterra en el Mundial

T. Tuchel
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Crisis de seguridad

La Federación Inglesa de Fútbol investigará el incidente del jueves en Kansas City, cuando un hombre entró al centro de prensa con una barra de hierro y requirió la intervención de la policía.

El equipo de Thomas Tuchel se prepara para los cuartos de final del Mundial ante Noruega el sábado, tras viajar desde el Medio Oeste a Miami.

Según ESPN, el jueves por la tarde el equipo entrenó en la «Swab Soccer Village», a unos 800 metros de su centro de prensa, ubicado en un edificio comunitario.

Como el plantel entrenaba en ese momento, ningún jugador ni miembro del cuerpo técnico estaba en el lugar.

La policía lo sacó de la sala y se hizo cargo de él, mientras la Federación Inglesa analiza el incidente.

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Inglaterra planea volver a Kansas City la próxima semana para preparar la semifinal contra Argentina o Suiza.

Su rival, Noruega, cuenta con el delantero del Manchester City Erling Haaland, autor de siete goles en lo que va de torneo.

El capitán Harry Kane lleva seis goles y el equipo permanece invicto tras cinco partidos en Norteamérica.

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