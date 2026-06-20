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Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Antes del partido contra Marruecos... ¿Por qué Haití fue el primer equipo en clasificarse oficialmente para el Mundial?

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El partido que nos queda contra Marruecos

Haití quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 0-3 ante Brasil en el Grupo 3.

Por el reglamento de la FIFA, los enfrentamientos directos son el primer criterio de desempate. Como Haití ya había caído 0-1 ante Escocia en la primera jornada, quedó matemáticamente fuera al quedarse sin puntos.

Con esta victoria, Brasil lidera el Grupo C con 4 puntos, seguido de Marruecos con la misma cifra; Escocia es tercera con 3 y Haití última sin puntos.

Matheus Cunha (2) y Vinícius Júnior marcaron para la “Seleção”, que dominó la primera parte antes de ceder terreno y permitir a Haití ocasiones fallidas en la segunda.

Así, la selección caribeña, dirigida por Sebastián Mini, se convierte en la primera eliminada de la fase de grupos tras dos derrotas ante Escocia y Brasil sin sumar puntos ni marcar goles.

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