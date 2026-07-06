Antes del partido contra Marruecos, Francia pide a la FIFA anular la tarjeta a Oulissi

La polémica arbitral en el Mundial 2026 no se queda en el caso del delantero estadounidense Folarin Balogun. Según Radio Monte Carlo, la Federación Francesa de Fútbol pidió a la FIFA anular la amarilla a Michael Oulessi antes de los cuartos contra Marruecos.

La petición llega horas después de que la FIFA suspendiera la sanción automática del delantero estadounidense Folarin Balogun, lo que permitió su participación contra Bélgica y provocó protestas de la Federación Belga y de la UEFA. lo que podría abrir la puerta a recursos contra sanciones disciplinarias.

Según la emisora «Mont Carlo», la Federación Francesa ya ha enviado un expediente oficial a la «FIFA» en el que solicita la anulación de la amonestación que recibió Oulissi durante la victoria sobre Paraguay (1-0) en octavos de final.

La tarjeta se mostró en el minuto 90 tras un roce entre el extremo del Bayern y el paraguayo Matías Galarza, en el que Oulissi tiró de la camiseta de su rival antes de que este cayera agarrándose la cara; sin embargo, las imágenes no muestran —según la versión francesa— ninguna agresión directa al rostro.

La delegación francesa considera la amonestación injustificada y adjunta vídeos que, a su juicio, lo demuestran.

La sanción preocupa a Francia, pues Oulissi podría perderse la semifinal si ve otra amarilla ante Marruecos.

De ahí que la Federación Francesa pida la anulación de la amonestación para que el jugador pueda jugar sin riesgo de sanción en semifinales.

Esta petición se presenta mientras el caso de Folarin Balogun sigue en el foco, después de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA suspendiera la sanción automática por la roja que el delantero de Estados Unidos vio ante Bosnia y Herzegovina, lo que le permite jugar contra Bélgica en octavos.

La decisión ha provocado la indignación de la Federación Belga, que ha emitido dos comunicados criticando la medida y amenazando con acciones legales, mientras que la UEFA la considera un peligroso precedente que afecta a la integridad de la competición.

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