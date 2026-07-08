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Antes del partido contra Marruecos, el Real Madrid alcanzó un acuerdo sobre el futuro de su estrella

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A. Tchouameni
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El Merengue renueva el contrato de su jugador

Tras reincorporarse a los entrenamientos de la selección francesa, que se prepara para enfrentarse a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026, Aurélien Tchouaméni ha despejado las especulaciones sobre su futuro.

Según la cadena francesa «RFM», el centrocampista ha acordado prorrogar su contrato con el Real Madrid hasta 2031.

El centrocampista, fichado del Mónaco en 2022 por 80 millones de euros, ampliaba así su compromiso, que expiraba en 2028. 

La ampliación confirma la confianza mutua, especialmente ante el interés de otros grandes europeos.

El jugador, de 26 años, formado en la cantera del Girondins de Burdeos, ha disputado 49 partidos internacionales con los Bleus, en los que ha marcado 3 goles. 

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La temporada pasada jugó 49 partidos con el Real Madrid, marcó dos goles y dio dos asistencias, y ayudó a lograr un triplete histórico: la Liga de Campeones y la Liga de 2024, más la Copa Mundial de Clubes 2023 y la Copa Intercontinental 2025.

El anuncio oficial se espera en los próximos días, consolidando a Chouameni como pilar del proyecto madridista para los próximos cinco años.

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