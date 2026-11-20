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Antes del partido contra el BVB este fin de semana, todo apunta a que habrá un cambio en la portería del Gladbach.

El entrenador del Borussia Mönchengladbach, Alexander Blessin, habría decidido hacer un cambio en la portería.

Según informa Bild, en el próximo partido de Bundesliga del Gladbach, el sábado contra el Borussia Dortmund, no estará bajo palos el habitual número uno, Moritz Nicolas, sino su suplente, Daniel Batz.

Según esa información, Blessin contempla un cambio permanente en la portería del Gladbach para conseguir por fin los puntos que tanto necesita en la lucha por la permanencia. Ambos porteros ya habrían sido informados de la decisión.

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Nicolas comenzó la temporada como el indiscutible número uno del Gladbach, pero sufrió una distensión a finales de octubre y desde entonces ha estado de baja. Batz sustituyó al guardameta de 29 años en los tres partidos siguientes y dejó una impresión sólida.

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Batz, por ejemplo, mantuvo la portería a cero tanto contra el SC Paderborn como ante el Karlsruher SC en la Copa de Alemania. Nicolas solo lo había conseguido una vez en los ocho partidos oficiales anteriores: en la victoria por 5-0 en la primera ronda de la copa contra el TSV Schott Mainz, de la Oberliga.

¿Hasta cuándo tiene contrato Moritz Nicolas con el Gladbach?

De cara al futuro, según Bild, aún no está claro si Nicolas, ídolo de la afición, aceptará su relegación permanente y competirá por el puesto, o si buscará alternativas. Su contrato en Mönchengladbach, vigente hasta 2029, tendría una cláusula de rescisión de 15 millones de euros.

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Nicolas juega en el primer equipo del Gladbach desde 2016. Tras varias cesiones, debutó como profesional en 2022 y, desde entonces, ha disputado otros 95 partidos oficiales con el equipo.