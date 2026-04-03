Antes del partido contra el Barcelona... Griezmann deja una imagen emotiva de su despedida del Atlético

Ahora que se acerca el final de su etapa en el Atlético de Madrid, parece que el francés Antoine Griezmann está decidido a dejar una huella imborrable en los meses que le quedan, empezando por el apasionante duelo contra el Barcelona, mañana sábado.

Griezmann ha hecho unas declaraciones emotivas que reflejan su entusiasmo y su dedicación al equipo, en las que ha afirmado que afrontará sus últimos meses con los rojiblancos con toda su energía y decidido a dar lo mejor de sí mismo en cada partido y en cada entrenamiento.

El club estadounidense Orlando City había anunciado el fichaje del delantero francés Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, pero a partir del próximo verano.

Griezmann declaró, en una entrevista con la web oficial del club: «Voy a disputar estos últimos partidos con el Atlético de Madrid con la intención de darlo todo en cada partido y en cada entrenamiento; son unos pocos meses y debo darlo todo en el campo».

Y añadió: «Seguiré trabajando e intentando ayudar al equipo en todo lo posible, ya sea con goles, asistencias o trabajo incansable sobre el terreno de juego. Siempre quiero hacer más, trabajar más, jugar más. Tengo mucha confianza en el grupo, en el entrenador y en la afición, tanto en los partidos en casa como fuera».

Sobre el esperado enfrentamiento contra el Barcelona mañana sábado por la tarde, en la jornada 30 de la Liga española, Griezmann destacó la importancia de mantener la identidad del equipo, afirmando: «Debemos mantener nuestra solidez defensiva y el equilibrio entre ataque y defensa; jugar ante nuestra afición nos dará una ventaja adicional».

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El Atlético de Madrid ocupa actualmente el cuarto puesto de la clasificación con 57 puntos, a solo un punto del Villarreal, tercero, mientras que el Barcelona lidera la liga con 73 puntos y cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

Griezmann es una de las estrellas más destacadas del Atlético esta temporada, ya que ha disputado 43 partidos en los que ha marcado 13 goles y ha dado 4 asistencias.