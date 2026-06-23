Antes del partido contra Egipto, buenas noticias de Estados Unidos para Irán

Según algunas informaciones, el Ministerio de Seguridad Interior de EE. UU. ha decidido facilitar el traslado de la selección de Irán antes de su partido contra Egipto en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

NBC News indica que, tras la queja de la Federación Iraní de Fútbol sobre el trato recibido, las autoridades modificarán los procedimientos de desplazamiento del equipo.

Según el informe, la selección iraní podrá viajar a Seattle, sede del partido contra Egipto, dos días antes del encuentro, en lugar de llegar solo 24 horas antes, como sucedió en los dos primeros partidos.

No obstante, el equipo deberá salir de EE. UU. justo tras el partido y regresar a Tijuana, México.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional explicó que el cambio busca garantizar condiciones adecuadas para Irán sin afectar la seguridad del torneo.

En las dos jornadas previas, el equipo debió desplazarse entre México y Estados Unidos en plazos muy breves y abandonar el país tras cada partido, mientras que el resto de selecciones gozó de mayor flexibilidad.

La Federación Iraní planea presentar una queja oficial ante la FIFA por lo que considera un trato injusto.

El seleccionador iraní ya había calificado a su equipo como «el más perjudicado del torneo» por las restricciones de viaje impuestas desde el inicio del Mundial.

La medida se adopta antes del clave Irán-Egipto del viernes en Seattle, donde los iraníes, con dos empates, aún aspiran a avanzar.

El encuentro es clave para ambos equipos, que necesitan un buen resultado para avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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